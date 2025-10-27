Bautista descarta unos segundos presupuestos en caso de rechazo a las cuentas El consejero de Presidencia insiste en que los grupos de la oposición retiren sus enmiendas de totalidad para dar paso al diálogo

María Guardiola, presidenta de la Junta, y Abel Bautista, consejero de Presidencia, en el pleno del pasado jueves en la Asamblea de Extremadura.

Juan Soriano Lunes, 27 de octubre 2025, 13:47 Comenta Compartir

El Gobierno regional descarta presentar unos segundos presupuestos en caso de que este martes el Parlamento regional devuelva el proyecto de cuentas autonómicas para 2026. El consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, considera que «sería perder el tiempo» ante el rechazo mostrado por los tres grupos de la oposición. «Nada hace prever que unas segundas cuentas cambien el resultado», ha afirmado.

De esa forma, en caso de rechazo a las cuentas sólo cabría prorrogar un año más las de 2024 o convocar elecciones anticipadas, como advirtió la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, al inicio de la negociación para los Presupuestos del próximo año. Bautista ha señalado que esa competencia corresponde exclusivamente a la presidenta y que desconoce sus intenciones, pero que por el momento no se ha planteado ningún escenario a la espera de lo que ocurra este martes.

Guardiola afirmó que en caso de que no se llegara a un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos de 2026 estaba dispuesta a convocar elecciones. Tras la presentación de las cuentas, que alcanzan la cifra más alta de siempre con 8.657 millones de euros, los tres grupos de la oposición, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, han presentado sendas enmiendas de totalidad.

La Asamblea de Extremadura debatirá este martes estas propuestas. Para que alguna salga adelante debe recibir el apoyo o la abstención de uno o dos de los grupos de la oposición, y no está claro que Vox o el PSOE permitan la aprobación de sus respectivas enmiendas.

«La Junta no da por hecho nada», ha afirmado Bautista, quien ha vuelto a pedir a los grupos que retiren sus enmiendas de totalidad para «tender la mano al diálogo».

A su juicio, presentar una enmienda de totalidad «es cerrar la puerta al diálogo», por lo que considera que los grupos de la oposición en realidad no quieren llegar a ningún acuerdo.

Sin embargo, el pasado año el PSOE presentó una enmienda de totalidad al proyecto de cuentas para 2025 (algo que no hizo Vox), lo que no impidió que el Gobierno regional del PP siguiera negociando con el principal grupo de la oposición. De hecho, se llegó a un acuerdo entre las dos partes, pero en el último momento el Ejecutivo autonómico retiró las cuentas ante la negativa de los socialistas a renunciar a las enmiendas parciales presentadas.

Bautista ha incidido en que en realidad no se llegó a ese acuerdo y que «fruto de esa experiencia» no considera que haya confianza ni honestidad suficiente por parte del secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, para tratar de pactar las cuentas de 2026.

Pinza en la Asamblea

Por el contrario, el consejero de Presidencia considera que Guardiola fue honesta y sincera al poner sobre la mesa la posibilidad de un adelanto electoral en caso de rechazo a los Presupuestos del próximo año.

Abel Bautista ha insistido en que el Gobierno regional no está «ni en el cálculo electoral, ni en la aritmética parlamentaria, ni en las encuestas», sino que su único propósito es tratar de aprobar las mejores cuentas posibles, que contribuyan a afianzar el buen momento económico que vive la región.

Sin embargo, considera que ni PSOE ni Vox tienen ese mismo objetivo, como a su juicio evidencia que partidos tan distantes en lo ideológico coincidan en sus votaciones en el Parlamento regional en contra de los proyectos del Ejecutivo autonómico. En su opinión, esto se explica porque tienen un mismo propósito, acabar con el Gobierno de María Guardiola, por lo que les acusa de «cálculo electoral y tacticismo político» con la presentación de sus enmiendas de totalidad.

«Me atrevo a decir que hasta acuerdan las votaciones antes del inicio de los plenos», ha indicado sobre PSOE y Vox. «No es normal lo que está ocurriendo en la Asamblea de Extremadura, y ante una situación de falta de normalidad tenemos la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible».

Temas

Presupuestos de Extremadura