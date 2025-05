La batalla política se mantiene en las redes

Jueves, 29 de junio 2023, 07:14 Comenta Compartir

Pese a la rebaja del tono en las declaraciones de María Guardiola y la mano tendida que los dos partidos, PP y Vox, dicen mantener, ... en las redes sociales se sigue librando otra batalla con críticas incluidas. Las más evidentes son las de la diputada de Vox por Cáceres, Magdalena Nevado, que ayer volvió a poner un tuit con el siguiente mensaje dirigido a Guardiola: «Última hora, ya se ha enterado de que NO negamos la violencia 'machista' y que son ellos quienes les dan la espalda al resto de violencias. Ya sabe que eso de 'deshumanizar a inmigrantes' no es más que una mierda de frase de su exasesor». Y sigue: «Con suerte alguien le hará ver que no todas las Consejerías tienen el mismo peso».

Por su parte, Guardiola dejó muestras este 28 de junio de su apoyo y cercanía al colectico LGTBI. Acompañado de varias fotos, escribió: «Extremadura es diversidad, respeto y libertad. La política tiene que servir para que todas las personas desarrollen su proyecto de vida como quieran y junto a quien quieran». Además, la candidata del PP se enzarzó en Twitter con la ministra de Transportes por las averías del tren. «¿Siguen siendo retrasos residuales?», ironizó. Raquel Sánchez le respondió: «Residuales parecen ser tus principios de no pactar con la ultraderecha».

