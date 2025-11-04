Básculas invisibles: Ucex alerta de la falta de transparencia en las tiendas de 'Compro oro' La Unión de Consumidores de Extremadura ha puesto sobre la mesa cuán fiable y real son los precios y la calidad del servicio de estos establecimientos

Vender pequeñas joyas de oro siempre ha sido una operación rápida para conseguir dinero, sobre todo para aquellas personas que estén pasando por un momento económico difícil. Por ello, la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEX) ha realizado un análisis presentando la misma joya en 18 establecimientos diferentes repartidos por toda Extremadura.

De esta investigación se han encontrado una serie de aspectos que ponen en duda la fiabilidad de este tipo de negocios, dejando en clara desventaja al ciudadano. Dado que lo que marque la báscula es lo que van a pagar por la pieza, es muy importante que el cliente tenga constancia previa de este dato. Gran parte de los establecimientos visitados tenían la báscula en otra parte de la tienda, fuera del alcance visual del consumidor, y no les mostraron el resultado.

Además, desde UCEX encontraron diferencias de peso en la misma joya dependiendo del establecimiento, siendo variaciones de hasta más de un 12%. Destacan también la importancia de la calidad del oro, el cliente debe saber lo que tiene entre manos ya que puede que el establecimiento haga la prueba, salga que es de menor calidad y, por tanto, ofrezca menor precio. También encontraron diferencias en la publicidad, algunos de ellos ofrecían un precio distinto al publicitado y la aplicación de la cotización al peso también se hizo de forma absolutamente opaca sin ofrecer el resultado final de las operaciones.

Claves importantes si acudes a estos establecimientos: Saber de antemano cuánto pesa la joya . Puedes emplear una báscula de cocina o pedir a un joyero de confianza que la pese para así comprobar también las posibles diferencias que marque la báscula del establecimiento.

Pedir que el dependiente muestre la báscula y que enseñe el peso que marca, además de los resultados de la conversión.

Si es posible, visitar varios sitios para comprobar donde puedes conseguir una mejor oferta por tu pieza.

Desde UCEX hacen un llamamiento a las autoridades para que refuercen la regulación de este sector y que los establecimientos estén obligados a mostrar públicamente el peso, la ley del metal y los criterios de tasación utilizados. Ya han solicitado también al Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX) una campaña de inspección para controlar que el funcionamiento de este negocio se ajuste a la legalidad vigente.

