«Las barreras entre las enfermedades humanas y animales son ficticias»

Con 42 años de experiencia laboral, Francisco Manuel Bueno Llarena, médico adjunto de Medicina Interna en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, lidera junto a ... José Marín Sánchez Murillo, presidente del Colegio de Veterinarios de Badajoz, el proyecto One Health (Una sola salud) en Extremadura desde hace diez años.

El doctor Bueno explica que One Health fue creado por la OMS teniendo en cuenta que la Medicina no puede ir sola. «Debemos buscar el foco, el origen del germen en colaboración con los veterinarios, unir todos los estamentos de la salud: medicina, veterinaria y farmacia. Hoy en día compartimos muchas cosas con el mundo animal y hasta las enfermedades son las mismas y se transmiten de unos a otros. No solo es importante el diagnóstico, sino también encontrar la fuente de la enfermedad, por lo que tenemos que buscar el origen y con ayuda de los veterinarios hemos encontrado en alguna ocasión que este puede estar, por ejemplo, en una granja».

Bajo la óptica One Health, «la salud humana y animal son interdependientes y vinculadas a los ecosistemas que comparten. Las barreras entre enfermedades animales y humanas son ficticias. Hombre y animal comparten demasiadas cosas, y especialmente enfermedades, como para afrontarlas por separado. Estamos ante un proyecto de cooperación en el que participan médicos, veterinarios y farmacéuticos para abordar bajo un enfoque común casos clínicos con origen animal», afirma.

«Los veterinarios conocen la covid desde los años 60 del siglo pasado»

«Los movimientos de animales y humanos van a seguir expandiendo los virus»

One Health nace por la alianza entre la OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE).

En su inicio, se priorizaron la rabia, los virus zoonóticos de la influenza causantes de la gripe aviar, y la resistencia a los antimicrobianos. Ahora incide en enfermedades emergentes y control internacional.

En 2006, dos médicos, Laura H. Kahn y Thomas P. Monath y un veterinario, Bruce Kaplan, fundaron One Health basándose en que el 60% de los patógenos capaces de producir zoonosis, provienen de animales domésticos o salvajes.

Muchas enfermedades de origen animal representan riesgos mundiales para la salud pública y por ello es indispensable prevenir y combatir, controlando la fuente animal como solución más eficaz para proteger al hombre o controlando los vectores de transmisión para proteger a ambos.

Se necesita buena gestión pública desde el prisma 'Una sola salud' para controlar las distintas enfermedades emergentes de origen animal y enfocar las posibles e indiscutibles pandemias o resurgimiento de otras.

«En esta reflexión queremos compartir el concepto de globalización de la salud y dar a conocer nuestro proyecto de colaboración entre el Colegio de Veterinarios de Badajoz y el servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz».

–¿Qué ha supuesto la covid en todo esto? ¿Qué hemos aprendido de esta enfermedad?

–A mí me cogió el inicio de la pandemia fuera de España, en Oporto, y recogí la experiencia desde ese momento hasta un año después en un relato ya publicado que dediqué a los que quedaron en el camino.

Los hábitos alimenticios de los países orientales nos han llevado a esta terrible pandemia. Los veterinarios conocen este virus desde la década de los 60 del siglo pasado, un ejemplo de lo importante que es trabajar conjuntamente.

Hoy en día sabemos que las variantes van perdiendo virulencia y que las vacunas han sido lo único que tenemos para luchar contra la covid, han yugulado la crisis y siguen salvando a la gente. Yo no he pasado la enfermedad o he sido asintomático, por lo que he seguido trabajando todo este tiempo, ayudando desde mi posición.

La evolución de la enfermedad ha demostrado que el trabajo y control conjunto de todos los estamentos que conforman la salud: médicos, veterinarios y farmacéuticos, hubiera dado mejores resultados. Los veterinarios son expertos en inmunidad de rebaño, experimentados en pandemias animales que han controlado de forma rápida y eficaz impidiendo su transmisión a la especie humana, circunstancias no tenidas en cuenta, obviando un eslabón imprescindible en la cadena de transmisión.

–¿Cómo podemos evitar nuevas pandemias ? ¿Qué peligros de zoonosis nos acechan?

–Hay virus que están acantonados y que son transmitidos por murciélagos a los caballos en Australia, y a cerdos. Los movimientos de animales y de humanos van a seguir expandiendo los virus, por lo que tenemos que aunar esfuerzos y ojalá podamos atajar esas nuevas pandemias todos juntos, bajo el prisma One Health. Esperemos que en pandemias venideras, que llegarán, la medicina veterinaria forme parte integrante del control del desarrollo de las mismas desde el primer momento. Todos juntos haremos fuerza para encontrar con rapidez el origen epidemiológico de la enfermedad transmisible y el punto de partida concreto en un ecosistema compartido.

–¿Cómo surge el proyecto One Health? ¿Fue determinante para usted en sus inicios contar con los conocimientos de su padre, Francisco Bueno, veterinario muy recordado en Alburquerque?

–Efectivamente, la esencia de este proyecto surgió hace muchos años, cuando escuchaba a mi padre que la enfermedad animal era igual que la del hombre. De hecho, mi primera tesis doctoral, sobre brucelosis, la hice con él. En 2006 nace el proyecto One Health y yo lo puse en marcha en Badajoz hace más de diez años, por lo que somos pioneros en Extremadura.

–El SES le ha autorizado a retrasar su jubilación para seguir con este proyecto.

–No lo esperaba, pero sí, han valorado este macroproyecto que desarrollamos desde un hospital pequeño, y una ciudad pequeña como es Badajoz, y que es conocido en toda España. Espero que me quede tiempo para seguir ayudando desde este ámbito con mi actividad laboral y aportar mi granito de arena, en este proyecto, y también como médico internista, donde toco otros temas que también me apasionan como la enfermedad celiaca, la diabetes o la neurología.