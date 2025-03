Barrado y Gargüera recuperan el suministro sin saber todavía si su agua fue contaminada

Los vecinos de Barrado vuelven a tener suministro de agua y los de Gargüera lo tendrán en las próximas horas. «Estamos ahora purgando la tubería, ... que recorre siete kilómetros, para que nos llegue el agua que ya ha comenzado a salir del depósito de Barrado», explica Pascasio Alonso, teniente alcalde de Gargüera.

Ambos pueblos, uno en el Valle del Jerte y otro en la comarca de La Vera, llevaban tres días consecutivos sin suministro ante el temor de que el agua de los depósitos sitos en Barrado y de los que se abastecen los dos hubiera podido ser contaminada. En menos de una semana el trabajador de la estación depuradora ha constatado en dos ocasiones que alguien había accedido al recinto y vertido en las tapaderas de los depósitos un producto que, de la misma manera, podía haber llegado al agua.

Ante esta situación, en las dos ocasiones en las que se ha producido, se ha cortado el suministro, se han vaciado los depósitos -la última vez solo uno-, se ha procedido a su limpieza y desinfección y su llenado de nuevo. Pero Barrado y Gargüera continúan sin saber si se echó o no un producto tóxico al agua. Los resultados de los primeros análisis no han arrojado luz al respecto y se está ahora a la espera de los segundos, los que se tomaron en la mañana del martes tras el segundo acto vandálico.

Es el motivo por el que esta vez solo se ha optado por vaciar uno de los depósitos, con el fin de evitar que se desperdicie más agua ante la merma del pantano del Rabanillo sin tener constancia de que haya sido contaminada. El vaciado del segundo, por tanto, dependerá de los resultados de los últimos análisis. Cada depósito cuenta con 750.000 litros de agua.

Mientras, la Guardia Civil continúa con la investigación abierta hace una semana, tras detectarse por primera vez restos de un producto en las tapaderas de los depósitos. En la mañana del sábado los responsables municipales decidieron instalar cámaras en el recinto, con el fin de mejorar su seguridad, y el visionado de las grabaciones permitirá ahora comprobar si alguien ha accedido a los depósitos y ha realizado algún vertido.

«La investigación continúa, se están revisando las cámaras instaladas en el lugar y trabajando activamente para esclarecer los hechos», informan desde el instituto armado.

En eso confían los vecinos de Barrado y Gargüera, entre los que continúa el desconcierto por lo sucedido y el temor a que vuelva a repetirse una tercera vez. «Esto que han hecho, que no entendemos a qué se debe, que no llegamos a explicarnos ni comprender, no es una gamberrada, es una maldad», afirma Magdalena Llorente. «No sabemos quién o quiénes pueden haberse atrevido a hacer algo así, ponernos en peligro a los vecinos, jugar con nuestra salud», añade Loli Núñez, también vecina del Barrado.