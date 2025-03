Barrado y Gargüera llevan tres días sin agua: «Esto no es una gamberrada, es una maldad»

«No sabemos qué está ocurriendo, nunca antes había pasado nada igual en este pueblo», asegura Teodoro Estévez. Lo hace mientras, por tercer día consecutivo, ... llena sus garrafas con agua de la fuente 'La flauta'. «Es para beber, pero también para poder asearnos, fregar, para los baños...».

Piedad Díaz espera mientras su turno. «Esto que nos están haciendo es un despropósito, no entendemos a qué se debe». «No es una gamberrada ni cosa de risa y esperamos que el culpable o los culpables no sean del pueblo, porque si de verdad han echado algún producto tóxico a los depósitos del agua nos podían haber hecho mucho daño a todos los vecinos», añade María Jesús Paniagua, que también ha acudido a 'La flauta' para ayudar a su hija a cargar las garrafas.

Ampliar Silvia y su madre María Jesús llenan garrafas en la fuente 'La flauta' en Barrado. DAVID PALMA

El desconcierto reina entre los vecinos de Barrado tras comprobar que en dos ocasiones en menos de una semana alguien ha podido verter algún producto para contaminar el agua de sus depósitos. Ocurrió en la madrugada del viernes y, la última vez, en la del pasado martes.

Desde entonces sus vecinos no tienen agua. «Confiamos en poder recuperar el suministro esta noche o mañana como tarde», adelanta Juan José Paniagua, teniente alcalde de Barrado.

Lo hace mientras supervisa las labores de limpieza y desinfección que tres operarios municipales realizan en uno de los dos depósitos afectados por la supuesta contaminación. Una tarea que ya tuvieron que realizar el fin de semana pasado, cuando un trabajador de la estación depuradora constató que alguien había accedido a un recinto que está cerrado y que podía haber vertido algún producto en el agua, «puesto que se encontraron restos en las tapas», confirma el teniente alcalde de Barrado.

Ampliar Juan José Paniagua junto al acceso al depósito que se ha vaciado y se desinfecta. DAVID PALMA

Entonces se vaciaron los dos depósitos y se vertieron un millón y medio de litros de agua. Esta vez, «porque el pantano ya no está en una buena situación», han decidido vaciar solo uno de los depósitos «y dejar el otro sin usar hasta que las autoridades determinen si el agua está o no contaminada».

Se espera para ello conocer el resultado de los últimos análisis que se han hecho tras el segundo intento de sabotaje. «Los primeros no han dado resultado y esta vez, nos dicen, las muestras se han enviado a laboratorios de Badajoz y Sevilla», afirma Pascasio Alonso, teniente alcalde de Gargüera.

La localidad inicia esta noche sus fiestas sin agua en sus grifos para consumo humano, pero con agua potable para beber gracias a los dos camiones cisternas que la Diputación de Cáceres ha enviado a Barrado y Gargüera. En ambos casos están estacionados en las plazas de los pueblos. El primero con 10.000 litros de agua y el segundo, con 8.000, según ha detallado la institución provincial.

Aunque de los depósitos afectados, además de estas dos localidades, se surten también Valdastillas, Cabrero y Casas del Castañar, tienen otras tomas alternativas para garantizar su suministro. «No es el caso de Barrado y Gargüera, no tenemos otra posibilidad y, por tanto, somos los vecinos de estos pueblos los que llevamos tres días sin agua», recuerda Juan José Paniagua.

Cerca de 600 en estos momentos, porque Gargüera duplica su población estos días con motivo de sus fiestas. Aun así su situación es un poco mejor que la de Barrado. «Estamos tirando de unos depósitos antiguos, de tal modo que, aunque el agua no es potable, vale para el resto de usos como fregar, limpiar baños, poner lavadoras y lavavajillas, y el consumo se resuelve con el camión cisterna», aclara el teniente alcalde de Gargüera.

Ampliar Loli Núñez llena su garrafa del camión cisterna llevado por la Diputación a Barrado. DAVID PALMA

En Barrado lo tienen peor. «Con las garrafas hacemos lo que podemos, pero esto es una incomodidad importante en el tiempo en el que estamos, que aún es verano», dice Piedad Núñez mientras llena su garrafa del camión cisterna ubicado en la plaza del pueblo.

«Esto que han hecho, que no entendemos a qué se debe, que no llegamos a explicarnos ni comprender, no es una gamberrada, es una maldad», resume Magdalena Llorente. «No sabemos quién o quiénes pueden haberse atrevido a hacer algo así, ponernos en peligro a los vecinos, jugar con nuestra salud», añade Loli Núñez, también vecina del Barrado.

La Guardia Civil es la que ha asumido la investigación «de lo que es un sabotaje», insiste el teniente alcalde Gargüera. «Y confiamos en que dé resultado y pronto sepamos si se ha contaminado el agua y quién lo ha hecho». Con ese fin los agentes están supervisando las imágenes grabadas por las dos cámaras que se instalaron el sábado pasado en la edificación sita junto a los depósitos de Barrado.

«Lo hicimos con la intención de mejorar la seguridad del recinto y evitar que lo que había ocurrido se volviera a repetir y, en caso de que sucediera, se pudiera grabar a los responsables», explica Juan José Paniagua. Una de las cámaras enfoca la entrada al recinto y otra apunta a las arquetas de los depósitos por las que, supuestamente, se vertió el producto químico.