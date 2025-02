Barón Dandy, el barbero youtuber: «Los de Badajoz, tocapelotas»

Juan Francisco Bernal (Badajoz, 1977), alias Curro, alias Barón Dandy, nació en Las 800 y estudió en La Asunción y en el Rodríguez Moñino, donde no acabó el Bachillerato, aunque sí con la paciencia de su padre, que le decía que terminaría en la cárcel, ... pero acabó estudiando peluquería y abriendo barbería en Valdepasillas en el 2000. Allí leía libros y bebía yogures a falta de clientes hasta que lo que él llama el arte de subir y bajar la persiana todos los días dio fruto.

–¿Se tranquilizó su padre?

–Me motivaba a la antigua: «Seguro que no eres capaz de hacer esto». Pero soy inquieto y abrí el restaurante Voodoo en el casco antiguo con Cristina, mi mujer. Tenemos un hijo. Llevamos 26 años juntos. Cuando cojo algo, no lo suelto: ni la peluquería, ni el restaurante, ni la pareja. Ella pone la cabeza y yo, las ideas locas.

–Y las redes sociales.

–Son odiosas, pero las uso. Ahí me invento el personaje de Barón Dandy. Tengo cerebro de artista de poca monta, de orquesta de pueblo, para bien, para mal y para desgracia de mi mujer. La creatividad, si se entrena, sale por algún sitio. Empiezo a escribir podcasts, entrego premios, etcétera. Tengo dos premisas: la autenticidad y que me divierta. Me lanzo a tumba abierta con los vídeos. Tengo más de 15.000 seguidores entre Facebook, Instagram y Youtube.

–¿Sus entrevistas a políticos?

–Me gusta hacer preguntas que nadie hace. Vino el alcalde Gragera con su equipo de rugby, le tiré de la lengua, compruebas que somos todos más o menos iguales. Vino Joaquín Parra, presidente del Badajoz, metido en mil líos, pero yo le preguntaba por su barbero de chico. En la peluquería se produce magia y nadie olvida a su primer barbero. Ricardo Cabezas es de mi barrio, recordamos los tiempos de la droga y las madres coraje.

–Ha abierto usted nueva 'pelu' en los Alféreces y tiene hasta un grifo de cerveza.

–La cerveza sirve de detonante para que hablemos más, hace amigos. Mi cabeza no para de tener ideas, aunque las ideas están sobrevaloradas, lo que cuenta es el trabajo diario.

–¿Su clientela?

–Me adapto a cualquier edad. Conozco a los clientes enseguida y eso es muy importante en los negocios a pie de calle. Y voy con la verdad por delante. La verdad es muy potente y engancha al cliente. En las redes sociales, todo el mundo enseña abdominales, pero lo que da 'megustas' son las barrigas peludas porque son de verdad.

–Un peluquero calvo...

–Es una ironía. A los niños les hace gracia. Unos dicen que vuelco mi frustración en ellos, otros intentan convencerme de que no soy calvo.

–¿Badajoz?

–El sur es más abierto. Somos ahorradores y desprendidos a la vez, es decir, ahorradores sin cabeza. Aquí nos conocemos todos y es fácil llegar. Me sorprende esa gente que odia a una ciudad entera. Badajoz es maravillosa, alegre, buen clima. Somos algo tocapelotas, pero merecemos la pena porque es un tocamiento de pelotas con ironía y si le das la vuelta, es positivo.

–¿Lo de Barón Dandy?

–Me gustan las cosas antiguas y parece un título nobiliario. Es también mi personaje de Internet, un poco Torrente. Me permite ser incorrecto en estos tiempos en que nos estamos autolimitando la libertad nosotros mismos. Cuando me dicen que hay que hablar de lo que sabes, pienso que es una tontería. Los barberos hablamos de lo que no sabemos y eso es maravilloso. Si hay que hablar de toros, se habla aunque no hayas visto una corrida.

–Parece un súper héroe.

–El Barón Dandy lucha contra lo políticamente correcto, contra el creerse alguien cuando la vida es como un entierro perpetuo: «No somos nadie, no somos nadie».