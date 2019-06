Entre bares y Vara

Un par de meses antes de las elecciones municipales, entré en un bar recién abierto en Cáceres llamado Alcaraván y me echaron a la calle. En realidad, no me echaron, simplemente me preguntaron que si iba a comer y como, siendo las 12.30 de la mañana, dudé, el joven me dijo que no me podía servir en el salón con mesitas, a pesar de que no sabía si iba a pedir una tapita o un cruasán, como acababan de pedir las señoras de la mesa de al lado. No me ofendí, sino que salí del local disciplinadamente y sin protestar. Eso sí, me dio tiempo a asistir en una de las mesas a una escena premonitoria.

Allí, en una esquina del salón del Alcaraván, Belén Fernández, secretaria general del PSOE en Cáceres, entonces, y hoy, flamante diputada y portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, hablaba con Ñete Bohigas, entonces, solamente exentrenador del Cáceres de LEB Oro y ahora, concejal por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cáceres. Belén intentaba convencer a Ñete para que fuera en la lista socialista.

No conté entonces aquella escena de seducción municipal y expulsión hostelera porque luego me fui a la tapería Oquendo, a tomar lo que no pude tomar en Alcaraván, y su dueño, Pablo Medrano, me dijo que el nuevo bar acababa de abrir y había que disculpar los pequeños fallos, además, en aquel momento, no me pareció oportuno contar la entrevista Belén-Ñete porque parecería un cotilla indiscreto. Curiosamente, dos días después se anunció que Bohigas entraba en la lista municipal de Ciudadanos.

Hoy, con el Alcaraván convertido en un local de éxito, Ñete ocupando una concejalía y Belén Fernández convertida en la extremeña con más proyección política nacional, no he podido resistir la tentación porque aquel encuentro fue premonitorio del que tendrán que celebrar PSOE y Ciudadanos para pactar o no, supongo que en un lugar más discreto que aquel saloncito-tapería con vistas a dos calles.

Extremadura está pendiente de los pactos y Fernández Vara, que después de aquella imagen en Mérida hace cuatro años, pactando con Podemos y oponiéndose al tratado de libre comercio con los Estados Unidos como condición para gobernar en Extremadura... Después de aquello, el hombre debe de estar preparado para cualquier pacto y me imagino a Vara negociando en taperías y asumiendo peticiones tan surrealistas como abogar por la unidad de España o renegar de Pedro... ¿De qué Pedro decís?

Sigo de bares. La otra mañana, tomando un café con un socialista de los que están en la pomada en Monte Bianco, de donde nunca me echan, sino que me llaman corazón y cosas así de bonitas... Tomando un café, el «de la pomada» me confesó que parecía bastante claro que Ciudadanos dejaría gobernar al PSOE en Cáceres, pero que lo de Badajoz estaba más difícil. Eso era antes de que cambiara el reparto pacense de concejales y Vox fuera imprescindible para montar un tripartito.

Estaría bueno que en Cáceres, después de cambiar a Elena Nevado por Rafa Mateos para facilitar un pacto con Ciudadanos, llegaran los de Rivera y se abstuvieran. Si no montan un pacto tripartito en Cáceres, no creo que sea por Vox, cuyo concejal, Teófilo Amores, es un señor de Ateneo con estilo y cultura más de viejo republicano que de neofascista atronador. En Cáceres, los primeros de la lista de Vox podrían parecer de cualquier partido, de hecho, son ex PSOE o ex PP. En Badajoz, parecen más de Vox.

Con Rafa Mateos me encontré en un paso de peatones mientras él ejercía de padre. Intercambiamos tres palabras y cuatro dudas. Cuando mi suegra me preguntó antes de las elecciones por los candidatos de la derecha, le dije que Rafa Mateos me parecía muy buena persona. Eso en política no sirve para mucho, pero a mi suegra le basta, al fin y al cabo, puede votar a Vara porque va a misa. Y así, entre bares y Vara, vamos sobrellevando estos días de pactos y confidencias. Tengo que volver al Alcaraván a ver si me entero de algo. Si no me echan, claro.