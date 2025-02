Una Barbie en silla de ruedas

Este será mi último año con Reyes Magos aburridos. Si todo va bien, voy a ser abuelo, ¡por fin!, y en 2023-24 volveré a ... tener una Navidad normal, es decir, con muchas compras, con juguetes y con ceremonia dramatizada la mañana de Reyes. Aunque sospecho que, mucho antes de que lleguen Melchor, Gaspar y Baltasar, ya tendremos todos los regalos sobre los patucos (¿sigue habiendo patucos?). Faltan seis meses para el momento más emocionante de mis últimos 40 años y ya tengo en casa un moisés, varios baberos y unos calcetines muy divertidos para el bebé. También me han regalado una taza de café con la inscripción: 'Abuelo' y un chupete con la misma leyenda que decora mi ordenador recordándome a cada instante mi nueva condición.

Mi mujer soñaba de niña con una cocina llena de cachivaches y armarios y creo que en cuanto pasen los Reyes Magos y se normalicen las compras, esa cocina aparecerá en mi casa. ¿Y si es un niño? Da lo mismo, no hace falta que les diga que lo de cocinitas para las niñas y soldaditos para los niños no es que esté pasado de moda, sino que es una majadería sin sentido: más allá de las modas televisivas y los experimentos de fin de semana, aquí cocina todo el mundo. Tengo varios sobrinitos machos y pasan parte del día jugando a freír, cocer y hornear. No los he visto fregar la loza y eso me inquieta pues bien sabido es que los varones tenemos la mala costumbre de cocinar con sofisticación, utilizando muchos ingredientes, diversas técnicas y, sobre todo, muchos utensilios, pero, ¡ay!, se nos olvida fregarlos y cuando acabamos la receta, más que un ejercicio de cocción, fritura o asado, aquello es un sucio despropósito. Pero bueno, no vamos a seguir por ahí, que conozco a varias señoras que utilizan estos artículos para zaherir con ellos a sus esposos. «Anda, lee, los conminan, a ver si tomas nota». Y la nota es fregar más, liberar el mando a distancia, reciclar mejor o comprar bien (vinagre, papel higiénico, leche) y no hacer tanta compra creativa (lomo doblao, vinos finos, zamburiñas frescas).

Habíamos quedado en que pronto tendré en casa una hermosa cocina de juguete apilada junto al moisés. ¿Y una Barbie? Digo lo de la Barbie porque entre las conversaciones 'cuñadas' de Navidad, el tema de si hay que comprarles muñecas a las niñas y a los niños ha vuelto a provocar intensos debates, que otros años no me afectaban, pero ahora, abuelo 'in pectore', me han interesado sobremanera. La Barbie tiene más o menos mi edad, alrededor de 60, y está más de moda que nunca: en 2021 batió su récord histórico de ventas. Cuando nació, Barbie rompió esquemas porque frente a las muñecas bebé o muñecas con bebé, que convertían a las niñas en aspirantes a madres como meta en la vida, la nueva muñeca tenía estudios y llevaba maletín de cirujana, planos de arquitecta o carpeta de profesora. El problema era su figura, siempre estilizada y delgadísima, además de que, cuando en los 90 empezó a hablar, pronunciaba frases que perpetuaban tópicos y roles como: «La clase de Matemáticas es muy dura» o: «¿Quieres ir de compras?».

Llovieron las críticas y Barbie evolucionó. Hoy, hay Barbies diversas con prótesis y con dispositivos auditivos, una va en sillas de ruedas y se pueden comprar con cuatro tipos de cuerpo y con nueve tonos de piel. No creo que mi mujer vaya a comprar ya una Barbie para los Reyes del año que viene, ella no ha sido nunca de muñecas, pero pocos juguetes tan educativos como una Barbie ingeniera y rellenita, sentada en una silla de ruedas que diga: «Me han encargado el proyecto de autovía de Cáceres a Badajoz».