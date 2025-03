El bar que no servía café con hielo

En Italia es difícil tomar un mal café. Ellos inventaron el expresso, en concreto, un señor llamado Luigi Bezzera en 1901, que ideó una máquina ... consistente en una caldera grande dividida en cámaras y calentadores, que expulsaba agua y vapor a través de un disco que contenía café. Su invento fue mejorado por Achile Gaggia, otro italiano, que lanzó las primeras máquinas de palanca plateadas.

También son unos artistas del café los colombianos: lo preparan sin prisa y con minuciosidad, calentando un litro de agua, cuando empieza a hervir, añaden cinco cucharadas de café molido, dejan que se asiente cinco minutos en completo silencio, enjuagan unas tazas en agua caliente para que el frío no impacte o 'espante' el café caliente por el cambio drástico de temperatura y consiguen así el café perfecto.

Otros artistas del café solo son los portugueses. Para ellos es un ritual. Preparan el expresso con 6,5 gramos de café a nueve atmósferas de presión, el agua a una temperatura de 85-94 grados con 30 segundos de extracción. Lo beben al instante y se fijan en que el color de la crema sea de avellana, tenga tres centímetros de espesor y persista el sabor de dos a tres minutos. Pasado ese tiempo, ningún portugués sensato se bebe una 'bica' en Lisboa o un 'cimbalino' en Oporto. Lo de 'bica' proviene de los carteles que colocaban los dueños de los establecimientos al ser poco demandado el café solo por ser fuerte y amargo. En estos carteles se leía: 'Beba Isto Com Açúcar'. El eslogan consiguió atraer a los consumidores y ese café pasó a denominarse mediante el acrónimo 'bica'. Lo de 'cimbalino' se deriva de Cimbali, la marca de las máquinas de café más usadas en Portugal.

En los bares extremeños, el café suele ser de la variedad robusta, la más barata y de menor calidad. El café robusta da cuerpo y cafeína, pero es menos afrutado, aromático y delicado que el arábiga. Hay quienes prefieren una mezcla de arábiga y robusta en el desayuno porque el arábiga tiene la mitad de cafeína y no es buen despertador.

En Casar de Cáceres hay un tostadero de café arábiga de alta calidad. Se llama Zeri'ss Coffee y en los paquetes se especifica el país de origen y la región y la finca donde se recogieron los granos. Además, se detalla la fecha en que se tostó y el aroma. Todo empezó en una cafetería que abrió en la calle León Leal de Cáceres, de allí se trasladó a Gil Cordero, 7 y, en abril de 2022, abrieron otro local en la plaza Mayor, donde el jueves pasado tenían paquetes de café de Bolivia, Nicaragua, Perú, Brasil, Rwanda, Colombia y México con aromas tan curiosos como maracuyá, ciruelas pasas, vainilla, nectarina, chicle, albaricoque, frambuesa, pasas, praliné o notas de té negro.

En Zeri'ss Coffee elaboran el café sin prisas, sabe distinto y auténtico y durante un tiempo se negaron en el local de la calle Gil Cordero a servir café con hielo, por considerarlo una aberración. Lo ponían frío, aunque sin cubitos. Pero el peso del turismo les ha hecho abjurar de sus principios y, ¡qué remedio!, plegarse a las peticiones de los viajeros so pena de perder clientes adictos al café helado, sobre todo en el local de la plaza Mayor. Eso sí, lo sirven bien, es decir, nada de largo o americano, el agua ya la aportan los cubitos; en un vaso no muy grande y ancho, que permita el enfriamiento rápido sin demasiada agua; no lleva ni mucho hielo ni cubitos grandes tipo pedrusco y, bueno, puestos a ser cafeteros, tómenlo sin azúcar, aunque cueste. Decía Steiner que mientras haya cafés, la noción de Europa tendrá sentido y Julio Camba sostenía que la institución café nunca desaparecerá. Si además el café es de primera, la perfección estará servida.