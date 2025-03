Un baño escondido bajo restos romanos

J. López-Lago Miércoles, 3 de agosto 2022 | Actualizado 15/09/2022 11:15h. Comenta Compartir

Este es un rincón salvaje, pero también coqueto y, sobre todo, de aforo reducido. Parece mentira que esté a apenas tres kilómetros de la mayor industria de la región, pero una vez que accedamos a él el recogimiento y el frescor de un buen baño natural nos harán olvidar que estamos junto a una carretera como la comarcal EX-112 que conecta Jerez de los Caballeros con Zafra atravesando antes Brovales, una de las tres pedanías de la ciudad templaria.

El acceso es por una trocha entre los eucaliptos que se intuye a menos de cincuenta metros del pontón en la antigua carretera, en desuso y paralela a la actual. Se llega en un minuto.

Chapuzón e historia se dan la mano en este punto rodeado de eucaliptos y llorones que si ningún resto de algún humano lo estropea se aproxima bastante a lo idílico. Pero la personalidad a este enclave, el encanto, se lo da un pequeño puente semiderruido pero aún en pie que data de los romanos. Es de piedras de granito y el cartel que hay arriba lo data en el siglo II, lo que nos deja pensativos con los pies en remojo sobre cómo de avanzados eran ya nuestros antepasados en cuestiones de ingeniería civil.

Un embalse al lado

Pero como es verano y también el baño nos ronda la cabeza conviene tener en cuenta algunos detalles por seguridad. Nunca jamás zambullirse desde lo alto.

La profundidad es muy variable y lo mismo cubre que el agua llega por los tobillos y esta diferencia no se aprecia. Además, conviene tener en cuenta cómo salir del agua después pues si se pierde pie, según el nivel del agua, hay que avanzar arroyo abajo y no siempre hay sendero de vuelta fácilmente transitable, y menos descalzo. Y de querer salir por los sitios que parecen obvios habría que hacer un esfuerzo para remontar sobre rocas lisas sin canto del que tirar, algo apropiado para un escalador profesional, no para un bañista ocasional.

Ampliar Plan B. El embalse de Brovales está a tres minutos en coche. HOY

Este arroyo para darse un remojón y abstraerse por un rato se llama Brovales y se filtra desde la presa del mismo nombre, situada a pocos metros, construida en 1960 para facilitar el riego en la zona y perteneciente a la cuenca del Guadiana.

Si la pequeña garganta que se forma bajo el pontón estuviera muy concurrida y el baño se hace imprescindible existe un plan B a tres minutos en coche en la propia pedanía en el embalse que forma la presa, divisable fácilmente y con caminos para instalarse en alguna de sus orillas antes de darse un baño, como suelen hacer los lugareños en estas fechas.

Ampliar Precaución. Hay que tener cuidado al bañarse, la profundidad varía. HOY

Semejante masa de agua jerezana es además muy visitada por pescadores que sacan barbos o carpas, normalmente con cañas largas porque en la orilla hay poca profundidad.

