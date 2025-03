Balance de Semana Santa

El Miércoles Sato recibí un wasap a las diez de la mañana. Era de un número desconocido. Lo leí: se trataba de Montserrat González Parera, ... subdirectora de la ESAD del Institut del Teatre de Barcelona, que venía a Cáceres de excursión y quería saludarme. Quedé con ella por la tarde en una terraza de la Plaza Mayor de Cáceres. Nos reconocimos sin habernos visto nunca. Venía con su familia, se alojaban en un hotel de Madroñera y el viaje a Extremadura tenía algo de ceremonial: su padre es de Usagre, fue trasladado con el Plan Badajoz al poblado de Vegas Altas y de allí emigró a Barcelona, donde se casó con una catalana. Esta Semana Santa, por primera vez toda la familia unida, venían a conocer la tierra de donde provienen.

Paseamos por Cáceres y se quedaron estupefactos ante la multitud que bajaba por Cánovas y San Antón para ver la procesión de la Virgen de la Esperanza, que precedía a la del Cristo Negro y a la del barrio del 'Espiri'. Para que entendieran el fenómeno sociológico de la Semana Santa cacereña, les detallé un estudio que hice a principios de siglo. Calculé el número de cofrades de Cáceres por un lado y, por otro, el número de cacereños afiliados a partidos políticos, sindicatos, clubes deportivos, sociales y recreativos, asociaciones de vecinos y culturales, etcétera y me salieron 12.000 cofrades y 10.500 asociados a otras entidades.

La cifra era concluyente en 2002 y sospecho que es más concluyente aún en 2022, con más cofradías, más procesiones, más cofrades que hace 20 años y una asistencia a los desfiles que ha desbordado todo lo conocido y previsible. ¿Cómo es posible este frenesí procesional y esta pasión cofrade en una sociedad en la que, en 2019, un 27,5% de la población se declaraba no creyente y, en 2021, tras la pandemia, el porcentaje de agnósticos y ateos había subido al 37,1%, con solo un 18,3% de practicantes? Más datos: casi nueve matrimonios de cada diez son civiles cuando hace 20 años, ocho de cada diez eran por la iglesia. Además, en 2019, por cada niño que nacía dentro del matrimonio, nacía otro fuera de él.

Frente a estos datos, el aumento de las cofradías de Semana Santa se ha convertido en un fenómeno no exclusivamente cacereño ni extremeño, sino nacional: han pasado de 3.284 cofradías en 2013 a 4.521 en 2019. Y de los 900.000 cofrades de 2017 se pasó a más de un millón en 2019. Solo en Cáceres, deben de andar por los 14.000 y en Andalucía (300.000) constituyen, como en Cáceres, el cuerpo social más numeroso.

No es fácil explicar este fenómeno a unos visitantes catalanes asombrados al contemplar calles abarrotadas, plazas atestadas y todo ello faltando una hora para que saliera la primera procesión de un miércoles, cuando aún no había empezado el puente. Mi explicación es poco racional y muy emocional: las procesiones forman parte de mi infancia, de niño jugaba en casa a ser nazareno y cada vez que contemplo una procesión parece como si me aferrara a lo que nunca cambia, a lo inalterable, a lo mío, a lo de mi ciudad. Frente a lo desconocido y lo líquido, la tradición. La certeza del ritual antiguo frente a la incertidumbre de un mundo en guerra, en pandemia, en crisis.

Como escribe el profesor de la Universidad de Extremadura César Rina, cacereño y cofrade, en su libro 'El mito de la tierra de María Santísima. Religiosidad popular, espectáculo e identidad' (Centro de Estudios Andaluces, 2021), la Semana Santa es un hecho social total y asistir a las procesiones o participar en ellas es una manera de sentirse miembro de una comunidad, de mi comunidad.