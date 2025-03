Bajo un puente o un convento

Extremadura es tierra de variados horizontes. Un universo de contenidos. Un mapamundi que ofrece todos los componentes históricos y geográficos. Solar, no de un sitio, ... sino de muchos, entre los que prefiero los sosegados a los bulliciosos.

Los que por oficio o querencia hemos navegado todos sus rumbos, conociéndola pueblo a pueblo y rincón a rincón, sabemos bien lo que sus confines encierran. El verano, que es cuando Extremadura es más Extremadura, resulta el mejor momento para evocarlos.

Extremadura son ciudades de sonar universal. Como Guadalupe, Trujillo, Plasencia, Hervás, Badajoz, Cáceres, Mérida, Zafra, Medellín, Llerena, Jerez de los Caballeros o Alcántara.

Y los pequeños núcleos que al abrigo de un castillo se alzan en los puntos más escabrosos de la topografía. Los Hornachos, Magacela, Feria, Alange, Nogales, Capilla, Benquerencia de la Serena, Galisteo, Piornal, El Torno o Tornavacas.

Cada uno tiene algo que lo singulariza y hace sugestivo: Su arquitectura popular. Una plaza monumental o recoleta. La iglesia parroquial de arquitectura culta o modesta. El torrejón de un molino, un lagar de viga, una fuente o un pozo. Y tradiciones, costumbres y fiestas que les confieren atractivo especial.

Y buena gente, laboriosa, parca y recia como la tierra que la sustenta, que alguien definió, acertada y poéticamente como, «dotada de una elegancia rústica que no tiene un gesto excesivo ni una palabra ociosa».

Y jamón, chacina y quesos. El vino de pitarra y el aguardiente del año. Los espárragos, gurumelos, tagarninas, cerezas y escarapuche de peces. Las chanfainas y calderetas, el pan de tahona y los dulces caseros. El turrón de Castuera. El aceite de Monterrubio. La alfarería y artesanías del corcho, mimbre, castaño y madera; la gorrería y abalorios de Montehermoso y Torrejoncillo, o la cuchillería de Don Benito.

Y Junto a ello, una trama de componentes singulares no 'turistizados', que personalmente me atraen en especial, integrada por puentes antiguos, pozos de nieve, rollos, picotas, cruceros de camino, molinos, norias, pequeñas ermitas camperas y conventos en parajes aislados.

Itinerarios históricos

Los puentes pautan los itinerarios históricos al hilo de las calzadas. Llamados en general romanos, aunque algunos perduran de ese tiempo suelen ser obras de época medieval. Se sitúan a la entrada de los poblados o alejados de ellos, en campo abierto, sobre terreno en que ya no existe el curso de agua que antiguamente salvaban.

Los hay grandes o con solo uno o dos arcos, y muchos conservan lápidas, escudos y valiosos elementos históricos y artísticos. Casi un centenar tenemos catalogados solo en la Baja Extremadura.

De ordinario están derruidos, aunque algunos han sido restaurados con tan errado criterio que mejor habría sido dejarlos como estaban, respetados como ruinas arqueológicas. Caso de imperdonable desidia en su mantenimiento es el de Cantillana o Gévora, en Badajoz.

Notables son los de Brovales, Nogales, Usagre, Alconchel, Alange, Arroyo de San Serván, Villagarcía de la Torre, Berlanga, Palomas, Roca de la Sierra o Villarta de los Montes. En el área de Alburquerque, La Codosera, Arenosas, Benavente, la Notaria, y viejo de Gévora, forman un notable conjunto. Los del Jerte y La Vera, en Cáceres, figuran entre los más conocidos.

Casas de nieve

Las casas de nieve son construcciones de gruesos muros y potentes bóvedas, destinadas a almacenar hielo. Si es subterránea se llama pozo de nieve. Para facilitar su aireación se erigían en puntos elevados, orientadas a la umbría. La nieve se transportaba desde las sierras del Calvitero, Béjar y otros puntos, envuelta en paja, helechos y sal, con caballerías que viajaban de noche y de día descansaban en apostaderos frescos.

Origen de una fructífera industria, sometida a rigurosa regulación y fuertes impuestos, su comercio fue muy activo en Extremadura como producto de uso medicinal, conservación de alimentos o enfriamiento de bebidas. Desde el siglo XVI sus depósitos proliferaron en muchas poblaciones. Afamadas fueron las casas de nieve de Zalamea de la Serena, Mérida, Hornachos, Calera de León, Valencia del Ventoso, Cáceres, Garganta la Olla o Guadalupe, de las que se surtían también los lugares vecinos. En la actualidad se conservan las neveras de Alburquerque, Badajoz, situada en Villar del Rey, y otras, destacando sobre todas el monumental pozo de Salvatierra de los Barros, situado en el grandioso paraje de los Baños del Moral.

Conventos

El sentimiento religioso hizo que desde el siglo XVI proliferaran los conventos. Muchos se alzaban en las poblaciones, y otros, sobre todo los franciscanos, en hermosos parajes retirados de difícil acceso, como Rocamador, en Barcarrota; Santa Elena, en Llerena; San Francisco, en Alburquerque; San Gabriel de la Mañoca, Badajoz; San Onofre, en La Lapa; Ntra. Sra. de Los Ángeles o La China, en Valverde de Leganés; Ntra. Sra. de la Luz de Moncarche, en Alconchel, o Loriana, en la Sierra del Vidrio aledaña a la Nava de Santiago.

Únicos por su singularidad son el visigótico de Cauliana, cerca de Mérida, y el sorprendente Palancar de San Pedro Alcántara, en Pedroso de Acín, estimado el cenobio más pequeño del mundo. La contemplación de sus restos y entornos, gozando la silenciosa paz que los envuelve, propicia la reflexión y el sosiego.

Cada uno de esos enclaves es rincón de mi predilección, pues en cada uno he aprendido una lección de Extremadura y descubierto algo de su naturaleza. En todos he estado muchas veces. Y aunque ahora más espaciadamente, me sigo acercando a ellos para reavivar vivencias. De modo que, en lugar de en un rincón 'con ambiente', buscadme bajo un puente o en un convento.

El pozo de las Nieves de Salvatierra de los Barros se sitúa a tan solo 29 kilómetros de Zafra por la carretera EX-320.