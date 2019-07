Bajan las temperaturas y posibles tormentas para este sábado en Extremadura Los termómetros marcarán entre 5 y 8 grados menos que este viernes Viernes, 12 julio 2019, 14:14

El fin de semana comenzará con tormentas, que facilitarán un desplome de las temperaturas -sobre todo en puntos de Extremadura, Galicia, Castilla y León y Andalucía - donde los termómetros descenderán entre 8 y 10 grados, y entre 5 y 6 grados en el interior peninsular.

En muchos puntos del país« hoy será el día más cálido de la semana o parecido al de ayer», ha señalado la portavoz de la Agencia de Meteorología (Aemet), Delia Gutiérrez, quien ha explicado que los valores estarán en consonancia con los elevados registros del jueves en zonas de Andalucía, donde Andújar (Jaén) y Montoro (Córdoba) marcaron 43,1 y 42,3 grados respectivamente.

A pesar de que este episodio propicie máximas significativamente altas, no se le puede calificar como ola de calor: los registros no superarán los umbrales que la definen como tal y no se rebasarán dos días, cuando, al menos, son necesarios tres días consecutivos.

Previsión de la Aemet para este sábado

Este viernes, todas las comunidades, salvo las del norte peninsular y las Islas Canarias, están en alerta por intenso calor, sobre todo en las provincias de Jaén, Huesca, Zaragoza, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ávila, Zamora, Lleida, Madrid y Valencia, donde se llegará a 40 grados o incluso más.

Por el contrario, la jornada más fresca la pasarán en A Coruña y Santander, con valores entre 24 y 23 grados.

Las noches también serán muy calurosas: son las llamadas «noches tropicales» (temperaturas por encima de los 20 grados), sobre todo en Almería con 24 grados, Alicante, Sevilla y Málaga con 23 grados y Tarragona, Murcia y Madrid con 22 grados.

El sábado se prevé un «descenso considerable de los valores», salvo en el nordeste y en Baleares, donde habrá registros todavía muy altos, así como la formación de chubascos acompañadas de granizo.

Estos episodios tormentosos son consecuencia de una nueva Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) -ubicada hoy entre Canarias y la península- y que el fin de semana cruzará todo el país dando paso a un refrescamiento generalizado, mañana en el noroeste y en zonas del interior peninsular y el domingo en áreas mediterráneas.

Aunque en principio esta DANA no pinta igual que la de la semana pasada, será necesario, si se cumplen los pronósticos, estar atentos a los avisos de Meteorología por posibles riesgos de fuertes tormentas.

Para mañana, sábado, y en el conjunto del país, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid y Baleares mantendrán el aviso amarillo por calor, mientras que en Asturias, Galicia, Castilla y León hay nivel amarillo por tormentas.

Por capitales de provincia, ninguna sobrepasará los 40 grados, y serán Granada, Toledo, Albacete y Cuenca (37 grados) y Lleida (38 grados) las que más se acerquen a valores extremos.

El domingo las temperaturas diurnas descenderán en Baleares y en la mitad oriental interior peninsular, de forma notable en el nordeste, mientras que subirán en Extremadura y oeste de Andalucía y seguirán con pocos cambios en el resto.

Próxima semana

A partir de la próxima semana -15 al 21- la situación tiende a ser «típica del verano y sin temperaturas extraordinarias» en todo el país, excepto el norte donde hay probabilidad de tormentas aisladas en Pirineos, Ibérica y Baleares, ha añadido la portavoz.

El martes, las temperaturas descenderán en general, para volver aumentar a partir del jueves, aunque siempre dentro de los valores normales para la época del año, con máximas por encima de los 35 grados en la vertiente atlántica sur y mínimas, que no bajarán de los 20 grados en las cuencas del Guadiana y Guadalquivir.