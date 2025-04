Una bailarina de oro con solo nueve años

María Isabel Hidalgo Domingo, 17 de marzo 2024 | Actualizado 18/03/2024 11:00h. Comenta Compartir

Con apenas cuatro años Gloria María Fernández ya cogía el móvil de su madre para poner música con la que bailar. Una pasión que sus padres no saben de dónde le viene porque ninguno de los dos son bailarines, ni en fiestas.

La pasión y el esfuerzo que pone a diario en sus entrenamientos no dejan de sumarle medallas a su palmares. La última se la llevó el pasado fin de semana en Don Benito, pero la más importante para ella es el oro que consiguió en el campeonato de España de baile deportivo.

Con nueve años y apenas seis meses después de participar en su primera competición, esta niña de Campillo de Llerena, (Badajoz) fue la mejor bailarina entre los 60 participantes de toda España que buscaban alcanzar el primer puesto en standard juvenil, así se llama una de las modalidades en las que compite.

«Aquí se ve la España vaciada. No hay buenas comunicaciones, mi hija tiene una hora de camino hasta entrenamiento»

Antes de dedicarse al baile deportivo Gloria María comenzó con clases de zumba. «Encontramos una academia en Don Benito y decidimos inscribirla porque está cerca del pueblo y le gustaba la danza urbana», cuenta su madre Gloria Fernández.

Fue a través del móvil que Gloria descubrió la escuela de baile Víctor Amaya. «Utiliza el teléfono para ver vídeos de bailes, le encanta, ahí aprendía coreografías, pasos y así vio esta escuela en Almendralejo y decidimos probar», explica su madre.

A los pocos meses de empezar en la escuela de baile, donde recibía clases de danza urbana. Su entrenador, Víctor Amaya se dio cuenta de su potencial. «Empezó en danza urbana, es lo que le gusta a la mayoría porque Tiktok lo ha puesto de moda, pero al alumno que veo con talento intento mostrarle el baile deportivo», relata Víctor Amaya.

Sus padres aún no se creen los logros de su hija. «Siempre ha bailado urbano, el deportivo me parecía más exigente, que lo haga tan bien y se implique de esta manera ha sido una grata sorpresa para todos», cuenta su padre, Juan Francisco Fernández.

Apenas siete meses después de participar en su primera competición de baile deportivo, Gloria María Fernández se clasificó para el campeonato de España. Una cita que se celebra cada año en una ciudad y que en 2023 tuvo lugar en Guadalajara. «Para llegar hasta aquí tienes que participar como mínimo en seis campeonatos regionales y entrar en el ranking para competir en el nacional», explica Amaya.

Cada año se celebran tres campeonatos de España. Uno de ellos es de latino, donde baila salsa, chachachá y jive. El standar engloba vals lento, tango y quickstep y un tercero de diez bailes.

El primer campeonato nacional al que se presentó Gloria fue en la modalidad de standard que se celebró en diciembre de 2023, y lo ganó. Su entrenador está muy orgulloso de ello. «Si hubiese tenido tiempo de presentarse a los latinos también hubiera ganado», destaca Amaya, que aplaude el trabajo de la menor, pero sobre todo sus padres, que casi a diario recorren los más de 70 kilómetros que separan Campillo de Llerena de Almendralejo para cumplir el sueño de Gloria.

Diez minutos es el tiempo que tiene esta joven para dejarse llevar por la música y poner en práctica los pasos, movimientos y la técnica aprendida en los entrenamientos. Una preparación que cuenta con una parte importante de deporte, pues dedican tiempo a correr o a hacer abdominales. «Es necesario potenciar la resistencia en una competición se baila a mucha intensidad durante un corto periodo de tiempo», sentencia la pequeña.

Constancia y disciplina

Pese a su corta edad Gloria ya sabe que el secreto del éxito es la disciplina. De ahí que los días que no puede ir a la academia a entrenar, lo haga en el pabellón que le han cedido desde el Ayuntamiento de su pueblo para que practique a diario. «Si no voy a Almendralejo practico o corrijo los pasos que me indica mi entrenador», explica la pequeña.

Un trabajo que consciente del esfuerzo de los desplazamientos Víctor le encarga hacer en casa. «En estos casos sí se ve el problema de la España vaciada. Todo nos pilla lejos y no hay buenas comunicaciones. Las oportunidades son las mismas, pero mi hija tiene que estudiar muchas veces en el coche, porque estamos a una hora de camino», subraya su padre.

Mientras Gloria continúa su aprendizaje como bailarina, se prepara para el próximo campeonato nacional que se celebrará en el mes de junio. Su objetivo es ser campeona del mundo, algo que también quiere su entrenador, que le augura un futuro en lo más alto del baile deportivo.

