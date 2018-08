HOY LO CONTÓ EL 9 DE AGOSTO DE 1977 Badajoz renueva su Gobierno Civil ante mucha expectación Martín Caballero cogió el relevo de Julve Guerrero en un puesto que contaba con una importante responsabilidad en 1977 FERNANDO GASTÓN Jueves, 9 agosto 2018, 09:07

badajoz. Quizás hoy en día no se entienda en su contexto esta noticia, pero por aquel entonces era un tema de redoble. En 1977, el Gobierno Civil en la capital pacense experimentó un relevo en cuanto a su máximo responsable se refiere. Todos los habitantes estaban expectantes por saber qué pasaría en ese cargo.

Pablo Martín Caballero asumió la máxima responsabilidad civil de Badajoz en sustitución de Luis Julve Guerrero, quien acudió adecuadamente al traspaso de poderes. El nuevo dueño del despacho declaró por aquel entonces no creer en la labor individual al tiempo que anunciaba que se avecinaban épocas de duro trabajo. También afirmó que no era su pretensión el pronunciar discursos, que -según él pensaba- deberían ir desapareciendo en una toma de posesión, porque se trataba, en suma, de un relevo natural, tal y como indicó también en su día el gobernador saliente.

Tras acabar el acto de relevo, lo siguiente que hizo Martín Caballero fue conceder una entrevista a este periódico. De la provincia pacense no conocía mucho, puesto que reconocía que solo había oído algo de ella «de pasada». Precisamente, la capital pacense era la localidad que menos conocía de las que estaban bajo su nuevo mandato. Alabó de manera incuestionable a Mérida y afirmó que había estado en otros lugares como Zafra o Almendralejo.

En cuanto a los problemas que tendría que afrontar a partir de ese momento, reconocía que cada región de España tiene sus cosas particulares, así que estaba seguro de que los problemas de Badajoz no son los mismos que los de otras zonas como Bilbao, Barcelona o Castellón, que era de donde procedía. Al menos a su llegada tenía en mente un futuro esperanzador para los habitantes de la provincia. «Pienso que la riqueza potencial, humana y física de Badajoz es de tal calibre que antes o después se tiene que encontrar el cauce de salida de esa situación digamos que desproporcionada con respecto a otras regiones», pensaba.

Martín Caballero tenía claro que debía familiarizarse con sus nuevos ciudadanos desde el principio. «He nacido entre Valladolid y Zamora. He vivido en Salamaca más de 20 años, pero además he vivido en Cataluña, en Andalucía, en Murcia, en Vizcaya, en Lérida... la división de Campanario es nuestra y cuando digo 'nuestra', lo digo con todas las consecuencias, y tan mía es como cualquiera de las otras regiones en las que he estado o en las que no he estado todavía», respondió.

A la misma vez que se produjo este nombramiento, se iban llevando a cabo relevos similares por todo el país. La democracia llegaba y había que ir introduciéndola progresivamente. La prensa señaló que todos estos nuevos nombramientos tenían un importante cariz centrista. «Pienso que esa conclusión a que llega la prensa, sin saber si es cierta o no, sin poder responder de la exactitud en todos sus términos, creo que es lógica. Si hemos entrado en un juego de partidos, parece lógico que los partidos que han ganado unas elecciones y están en el poder tengan a sus hombres en esos puestos», incidía Martín Caballero.

En cuanto a su faceta más humana, el nuevo gobernador civil también tuvo la oportunidad de definirse. Procedía de una familia salmantina. Sus padres eran maestros nacionales, vivió en Salamanca toda su infancia y juventud y, su profesión era la de abogado.

Le costaba mucho autodefinirse. «No me he parado nunca a hacerlo. Puedo decir que, sobre todo, creo en el hombre. Creo que las estructuras sociales deben estar al servicio del hombre y no a la inversa. Creo que el hombre, aparte del tema sobrenatural, tiene una misión fundamental», comentaba en un tono casi místico tras una presentación que se puede tildar de histórica.

Problema del tomate

La otra noticia destacada en ese día fue la publicación de un nuevo capítulo de la problemática del tomate en la región. Aunque poco a poco iba dando la sensación de que el conflicto tenía visos de poder solucionarse, en firme no había nada claro. Lo único cierto es que las opciones de que se abriera una 'guerra' seguía en pie.

Era el momento de las asociaciones. La Unión de campesinos Extremeños y la Asociación Profesional de Empresarios Agrícolas de Badajoz no habían llegado a ningún acuerdo y quedaban emplazados a una reunión para el día siguiente junto en la delegación de Agricultura. Tras muchos días de duras negociaciones, el interés común logró salir a flote.