Badajoz, Mérida, Don Benito, Almendralejo y Castuera superarán los 35 grados este jueves

Las recomendaciones de Sanidad ante el calor

El Ministerio de Sanidad hace una serie de recomendaciones ante las altas temperaturas. Son consejos que suelen llegar a principios de junio, pero que este año se adelantan. Entre las principales sugerencias, indican que hay que beber mucha agua o líquidos sin esperar a tener sed, salvo si hay contraindicación médica. Asimismo piden que se eviten las bebidas alcohólicas, café, té y las muy azucaradas. En los días de intenso calor, recomiendan permanecer en lugares frescos, a la sombra, y si es posible pasar al menos dos horas en algún lugar climatizado. Además, indican que es bueno hacer comidas ligeras y no realizar actividades en el exterior en las horas más calurosas. En las casas, es preferible bajar las persianas para que el sol no entre directamente, así como no abrir las ventanas cuando la temperatura en la calle es más alta.