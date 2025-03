Badajoz y Mérida son las áreas que acumulan más citas perdidas en el SES

El área de salud de Badajoz es la que más absentismo registró en atención primaria en el año 2022. Casi el 40% del total de ... citas a las que los extremeños no acudieron y tampoco cancelaron se dieron en el área pacense, con un total de 92.089. La mayoría de ellas fueron con el médico de familia (45.670), seguidas de las de enfermería (39.012) y Pediatría (7.407).

Que el mayor absentismo se registre en esa área no es de extrañar si se tiene en cuenta que es la que más población atiende, con más de 267.000 personas.

Sin embargo, sí es más llamativo que Mérida presente mayor absentismo en las consultas de atención primaria que Cáceres, pues su área de población es menor. Son 164.000 habitantes frente a los más de 196.000 de Cáceres.

El número de citas perdidas en el área de salud de Mérida asciende a un total de 40.620. En este caso, tal y como sucede en Badajoz, la consulta del médico de familia es la que más absentismo (19.409) registró. A enfermería faltaron 15.761 y a Pediatría 5.450.

En Cáceres hubo 38.481 consultas a las que no acudieron y tampoco cancelaron. De ellas, 17.915 fueron con el médico de familia, 17.025 con enfermería y 3.541 con Pediatría.

En el otro lado de la tabla se sitúa el área de Coria, con el menor número de citas perdidas (4.599).

Por su parte, en Don Benito-Villanueva de la Serena fueron 30.328, en Plasencia 13.274, en Llerena-Zafra 11.116 y en Navalmoral de la Mata un total de 6.325.

En las áreas de salud más grandes se repite el patrón. A las consultas que más se faltan sin cancelarlas son las del médico de familia, seguidas de las de enfermería y Pediatría.

Sin embargo, en aquellas áreas en las que atienden a un menor número de población, como Coria, Navamoral de la Mata, Llerena-Zafra y Plasencia, a las que más faltan los pacientes es a las de enfermería, seguidas de las del médico de familia y Pediatría.

Aumenta la lista de espera

No acudir a citas médicas y no cancelarlas provoca que la lista de espera para que le atienda su médico, enfermero o pediatra aumente, ya que esa visita que no se anula no se puede asignar a otro paciente.

Una cita con atención primaria en el SES se puede anular de varias formas: presencial dirigiéndose al mostrador de su centro de salud, por teléfono (900 100 737), por Internet a través de la página web del SES saludextremadura.ses.es/csonline/, y por la aplicación móvil 'CSOnline Extremadura'.