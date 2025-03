Extremadura grita contra el machismo

La primera de las manifestaciones previstas en la región este 25-N para denunciar en la calle la lacra que supone la violencia machista ya ... ha tenido lugar en Badajoz. «No son muertas, son asesinadas» ha sido el grito unámine con el que se ha cerrado una marcha que ha comenzado en los antiguos juzgados de la avenida de Colón y ha finalizado en la plaza de Minayo, frente al teatro López de Ayala con las asistentes portando paraguas de color morado como metáfora. Allí ha sonado música de Rozalén y después se ha nombrado a cada una de las 62 mujeres asesinadas en España, su edad y procedencia, desde el 25 de noviembre del año pasado.

Después, la escritora extremeña Inma Chacón ha leído un manifiesto en el que ha puesto palabras a las circunstancias que han rodeado algunos de esos asesinatos machistas, como el de Mari Carmen, que tenía 39 años y el 3 de marzo su exmarido acabó con su vida a cuchilladas en el portal de su casa y delante de su hijo. El niño de 6 años le preguntó a su padre por qué lo había hecho. La respuesta fue «Se lo merecía por mala», ha ilustrado Chacón para ir más allá de unas cifras -1.237 mujeres asesinadas en España desde 2003 por el hecho de ser mujer, ha dicho- que a menudo no dejan interpretar con claridad esta lacra de la sociedad.

El manifiesto ha concluido con una proclama: «Contra la violencia machista ¡Tolerancia cero! ¡Ni una Menos!», mientras que a la marcha previa se han sumado unas cuatrocientas personas, poca gente según algunas participantes. Lo positivo, apuntaban, es que en Extremadura esta vez las voces feministas han salido a la calle unidas, no por separado como otros años, o como ocurrirá hoy sábado en Madrid, que celebra dos manifestaciones contra la violencia machista debido a la disparidad de criterios sobre cómo abordar este problema.

En Badajoz el acto lo ha organizado la Federación de Mujeres Progresistas y ha contado con el apoyo de la Plataforma 8-M. María Arenas, perteneciente a esta última, decía durante la marcha que le hubiera gustado que hubiera más participantes. «Echo de menos a toda la gente. No entiendo que una lacra como la que tenemos no solo en España sino a nivel mundial no haga que la gente responda. No me entra en mi cabeza y llevo cuarenta años en esta causa», se quejaba. Para ella los gobernantes «toman la mínima nota» de estos actos, pero cree que sí se nota quién gobierna y opina que en Extremadura no es buen momento para la lucha feminista. «La presidenta de Extremadura, María Guardiola, deja esta lacra como algo secundario cuando nos matan por el hecho de ser mujeres. Una mujer dirigente política debe hacer más hincapié en esto porque matan a todas, también a las de derechas», señalaba mientras avanzaba por la avenida pacense de Santa Marina.

Manifestación en Badajoz con motivo del 25-N La escritora Inma Chacón leyó el manifiesto en Badajoz.

Entre las pancartas que se han visto en la manifestación se ha podido leer 'El silencio mata. Rompamos el silencio' o 'Ni golpes que duelan ni palabras que hieran', mientras que algunas consignas que se han gritado por el camino han sido «¡la calle y la noche también son nuestras!», «¡no es abuso, es violación!» o «¡sola y borracha, quiero llegar a casa!». Con todo, no ha sido una de las manifestaciones feministas más concurridas y ruidosas en comparación con el clamor que se vio en 2018 y años posteriores.

Concha Baños, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz también se ha sumado a la manifestación. Certifica que ha venido disminuyendo el número de personas en los últimos años en estas manifestaciones. «Creo que la explicación es el auge del negacionismo de la violencia machista y el desprestigio que han sufrido las políticas de igualdad en los últimos años. Pero la realidad es que hay que darle más importancia a la situación que estamos viviendo porque la violencia machista requiere un tratamiento de urgencia», ha señalado esta pacense que considera prioritario que se firme un pacto de Estado contra la violencia machista.

Cáceres y Plasencia

Al contrario que otros 25-N anteriores, esta protesta feminista se hizo en un único acto en cada una de las principales ciudades de la región –en Mérida tuvo lugar el viernes–, lo cual aún no se ha conseguido hacer a nivel nacional. Lo que sí lamentaron algunas de las asistentes es que no se hubiera sumado más público.

La manifestación en Cáceres partió a las seis de la tarde desde Plaza de América.

La manifestación celebrada en Cáceres, convocada por la Plataforma de Mujeres por la Igualdad, reunió a unas 200 personas. Partió a las seis de la tarde desde la Plaza de América y bordeó el Paseo de Cánovas. La lectura del manifiesto tuvo lugar en el quiosco de la música y corrió a cargo de María José Pulido, que durante la anterior legislatura fue la concejala de Igualdad en la capital cacereña y el pasado viernes fue reconocida con el premio 25-N que concede el Ayuntamiento. «Menos discursos y más recursos», «El machismo también es terrorismo», y «No estamos todas, faltan las asesinadas» fueron algunos de los lemas que se corearon durante el recorrido.

Manifestación celebrada esta tarde en Plasencia.

En cuanto a Plasencia, cerca de 300 personas participaron en la manifestación que convocó la Plataforma Feminista de esta ciudad. Salieron desde el parque de la Coronación a las 18.30 horas y llegaron a la Plaza Mayor media hora después. Al acabar leyeron un manifiesto para decir que «normalizar el machismo ya no tiene cabida en nuestra sociedad». Nuria López, portavoz de la Plataforma Feminista de Plasencia, esta vez incidió en la necesidad de «denunciar el incremento de la violencia machista, sobre todo de menores de edad».