El azulgrana jugó 7 partidos antes de fichar por el Depor en enero

El paso de Íñigo López por el Extremadura UD esta temporada no dejó una huella deportiva importante. Su fichaje se produjo durante el mes de agosto pero no pudo debutar en el equipo hasta septiembre porque LaLiga no permitió la inscripción del central riojano por el límite salarial que regula los fichajes.

Su primer partido lo jugó en el Metropolitano, que es el estadio del Atlético de Madrid, donde el Extremadura venció por 1-4 al Rayo Majadahonda consiguiendo su primera victoria de la temporada.

Su llegada al Extremadura tenía el aval del entonces entrenador, Juan Sabas, con quien coincidió en el Granada. Íñigo López jugó en aquel equipo como central cuando Sabas era segundo entrenador a las órdenes de Abel Resino.

Tras ese partido, López disputó otros seis encuentros con el Extremadura, equipo con el que jugó un total de 628 minutos. Con su participación, el equipo de Almendralejo empató en Elche (2-2), ganó al Cádiz (2-1), perdió en Córdoba (4-2), cayó derrotado ante el Osasuna (2-3) y ganó al Reus (1-4) y al Málaga (1-0).

Cuando la Policía Nacional grabó el 17 de enero la conversación entre Íñigo López y el presidente del Huesca, el equipo oscense acababa de cerrar el fichaje de Enric Gallego, el máximo goleador la Segunda División en la primera parte de la temporada.

El siguiente partido del Extremadura, frente al Oviedo, ya no jugó Íñigo López y durante la semana siguiente puso rumbo a La Coruña, donde no ha terminado la temporada porque la Policía lo detuvo dentro de la Operación Oikos.