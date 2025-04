Azuaga, el 'pueblo' de Carlos Soler

Estrella Domeque Domingo, 27 de noviembre 2022 | Actualizado 28/11/2022 09:49h. Comenta Compartir

Da igual que uno sea de la ciudad más grande del mundo, todos, dicen, tenemos un pueblo. La Real Academia Española, en una de sus acepciones, define pueblo como «Una población de menor categoría». Palabras estériles que poco o nada tienen que ver con lo que a uno le viene a la mente cuando habla de su pueblo. Una palabra que suele hacer referencia, para muchos, a aquel lugar en el que nacieron y crecieron sus abuelos, quizás sus padres, y que se convertía en visita obligada para fechas señaladas. Pueblo es también el recuerdo de los primeros veranos, con sus amistades y aquellos primeros amores juveniles; para algunos es el olor a playa y arena en los pies, para otros el de cloro en la piscina que, a falta de mar, se convertía en lugar de encuentro. Pero también es el recuerdo para aquellos abuelos y padres que, por diversos motivos, dejaron atrás aquel lugar forjando su familia lejos de allí, aunque dejando ese pueblo como legado para nietos e hijos.

Una de esas historias es la de Rafael Barragán, abuelo del futbolista valenciano Carlos Soler, el vínculo de Extremadura en este Mundial de Qatar. Su 'yayo' Rafael y su 'yaya' Amalia Martos nacieron en Azuaga, municipio pacense en el que residió hasta los 30 años, cuando se marcharon rumbo a tierras valencianas en busca de una oportunidad laboral, algo que no era extraño en aquella época en la que Extremadura no ofrecía los mismos recursos para una familia. Pero Azuaga siempre quedó en el recuerdo de Rafael Barragán, fallecido en enero de este año y al que el futbolista definía en su adiós como «generoso, amable y bondadoso con todo el mundo». Gracias a él, Carlos Soler se convirtió en futbolista, pero también hizo que tuviese su pueblo, Azuaga.

Carlos Soler, jugador de La Roja.

A Carlos Soler ese pueblo le lleva a la piscina en lugar de a la playa; a la dehesa y no al mar. «Recuerda mucho cuando íbamos a la piscina municipal, echábamos nuestros ratillos de fútbol y nos reñían muchísimo», recuerda Moisés Valencia, primo segundo del internacional español, «pero es que en aquella época el de la piscina era el único trozo de césped que había para jugar». A los dos les unía esa pasión por el balón que hizo que años después se volvieran a cruzar sus caminos para pasar de primos lejanos a amigos. «Nuestros abuelos eran hermanos, pero nosotros más que primos somos amigos», explica Moisés que rememora que aquel Carlos Soler niño también llegó a competir en la Sansilvestre de Azuaga, pueblo en el que además conoció la dehesa extremeña. «Se acuerda, y lo hemos hablado alguna vez, de que cuando venían a Azuaga le dábamos leche recién sacada de la vaca; eso no lo ha vuelto a probar y lo recuerda mucho», rememora entre risas.

Las raíces de sus abuelos crecieron también en un Soler que pasó veranos, y algunas navidades, en la Campiña Sur. Ese césped de la piscina municipal o la plaza de la Merced se convirtieron en improvisado terreno de juego; al tiempo que las escalinatas que conducen a la iglesia de San Blas hacían de banco para las tardes de verano con amistades que, en épocas sin teléfonos móviles ni redes sociales, se fueron perdiendo con el tiempo.

Carlos Soler, junto a su hermano, en un de los veranos en Azuaga.

No fue así para Moisés gracias en buena medida al fútbol. El destino quiso que, poco antes de la mayoría de edad, sus caminos se volvieran a encontrar en Valencia. «Fue algo curioso, porque yo no sabía que íbamos a estar en el mismo equipo hasta que me lo encontré en la sala de fisioterapia», explica Moisés sobre aquella temporada 2014/2015 que los primos compartieron en el Valencia de División de Honor.

No obstante, habían pasado diez años desde que la cantera che pusiese su mirada en Carlos Soler. Un fichaje que sorprendió a la familia en Azuaga. «Ese verano estábamos en la casa que tenemos en el pueblo y teníamos un montón de llamadas de un número que no dejaba mensaje ni nada», recuerda Antonio Soler, padre del futbolista, «nos enteramos prácticamente en el pueblo porque en aquella época no se usaban tanto los móviles y llamaron directamente a casa».

Precisamente al lado de su padre, en una casa de campo familiar, quedan a través de fotografías algunos recuerdos de Soler en Azuaga, el que siempre será su pueblo porque era el de su abuelo, el de veranos y navidades en familia. Al Valencia llegó con 7 años para forjarse como futbolista, pero diez años después se reencontraba con ese pueblo a través de su primo Moisés. «Coincidimos en el Valencia de División de Honor y esto hizo que volviéramos a tener una buena relación que hemos mantenido», dice el hoy jugador de fútbol sala en La Granja, «pasaba casi todos los días con él y fue una gran experiencia que, en mi caso, se acabó al año; él, por suerte, siguió hacia arriba».

Visita. Carlos Soler recibió en 2018 la visita de los chavales de la escuela de fútbol de Azuaga.

En juveniles, con su primo

Recuerda Moisés que en aquella época Carlos Soler no era de los mejores en la cantera valencianista, «no era un diez en nada, pero lo hacía todo bien». En aquel equipo juvenil estaban, entre otros, Antonio Sivera, que está ahora en el Alavés; Lato, que es lateral izquierdo en el Valencia; Tony Martínez que está en el Oporto; Rafa Mir, en el Sevilla... «Era una cantera importante en aquel año, yo no jugué casi ni un minuto», dice con una carcajada, «pero guardo un muy buen recuerdo». Años después, aquel vínculo que el fútbol volvió a unir sigue intacto, «hablo con él prácticamente todos los días y hemos ido de vacaciones juntos». De hecho, Carlos Soler sabe por Moisés que el Diario HOY visitaba esta semana Azuaga para esta entrevista.

En esas conversaciones el fútbol suele quedar a un lado, pero es inevitable que el tema salga cuando se está disputando un Mundial. «Hablamos el otro día después de Costa Rica y le dije que habían sido muy superiores; me dijo que les había salido todo, como se vio, y que lo que habían planeado les salió al pie de la letra», cuenta sobre esa charla tras el primer partido de la selección en Qatar, «pero son conscientes de que queda mucho por hacer y ahora ya piensan en el partido contra Alemania, que hay que ganar, porque quedarían primeros y los alemanes se quedarían fuera».

Aunque para Moisés, lo mejor de su primo es la persona, no el futbolista. «Es una persona totalmente normal, que se da a los demás y muy amigo de sus amigos, es más, tiene el mismo grupo de amigos desde pequeño; y es muy familiar», dice sobre un Carlos Soler que, hasta su fichaje por el PSG, «comía casi todos los días en casa de su abuela».

Ese vínculo familiar se mantiene en Azuaga, el pueblo de sus veranos hasta los 8 o 9 años. Allí tiene todavía a parte de su familia, como los padres y el hermano de Moisés, además de una visita pendiente. «Ya le he dicho que tiene que volver algún verano, pero ahora es complicado por todo lo que supone estar en la élite y el pueblo al final le pilla muy lejos».

Carlos Soler, de pequeño, en Azuaga.

Pero si Carlos Soler no puede, de momento, venir a Azuaga... Su pueblo lleva el reencuentro a Valencia. Esto ocurrió en 2018, cuando la Escuela Municipal de Fútbol de Azuaga organizó un viaje con casi un centenar de chavales para que conocieran la ciudad deportiva del Valencia y presenciaran un Valencia-Betis que, por cierto, terminó con victoria valencianista con los goles de Rodrigo y Zaza. Aunque lo más especial de ese día no fue el resultado, sino conocer al que, en parte, era su paisano. «En aquella época estaba Marcelino de entrenador y era muy estricto, tuvimos que esperar hasta después de la cena, pero luego Carlos se paró uno por uno para hacerse una foto con todos los chavales», recuerda José Juan Morillo, coordinador de la escuela, que añade que su tía incluso les acompañó en la grada de Mestalla porque quería vivir el partido junto a los chavales del pueblo.

Camisetas de recuerdo

«Nos acompañaron algunos de sus familiares e incluso su abuelo me preguntó que de qué familia era yo y se acordaba del pueblo, para su familia esa visita también fue un momento muy especial», recuerda Ramón Cano, monitor de la escuela, que también participó en ese viaje a Valencia; una cita que el equipo realiza casi de manera anual y que les ha llevado a lugares como Bilbao, Madrid o Córdoba. De aquellas visitas, la escuela guarda un recuerdo en forma de camisetas como las de Enric Gallego en el Extremadura o Carlos Cordero en el Sporting de Gijón, pero el recuerdo de Carlos Soler tiene un lugar especial y dos camisetas de aquella noche de 2018: una está firmada por el jugador para su pueblo y la otra por toda la plantilla valencianista de aquella temporada.

Ambas zamarras se encuentran en el túnel de vestuarios del estadio municipal de Azuaga, un césped que no llegó a conocer aquel chaval que veraneaba en el pueblo y del que ahora presumen sus vecinos por ese pellizco de recuerdos que guardan tanto de él como de su familia. Ahora, después de toda una vida en su Valencia natal, París es hoy la casa de Carlos Soler. Dos grandes ciudades que nunca podrán competir con lo que supone tener un pueblo. Y Azuaga, para Carlos Soler, siempre será su pueblo.

