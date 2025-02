Los ayuntamientos extremeños ignoran la crisis energética y mantienen todas sus luces de Navidad

J. López-Lago Sábado, 1 de octubre 2022, 07:36 | Actualizado 08:39h. Comenta Compartir

Con la factura de la luz disparada, la batería de propuestas de ahorro ha llegado a poner sobre la mesa el alumbrado navideño. El plan ... que el Gobierno quiere enviar a Bruselas para encarar una crisis energética que afecta a toda Europa pasa por que los ayuntamientos revisen su alumbrado público. Pero en cuanto a luces de navidad no hay límite, solo una recomendación de no abusar de estos adornos luminosos, no como en Portugal, donde la orden es clara para todos: del 6 de diciembre al 6 de enero y de seis de la tarde a doce de la noche.

Tras el sondeo realizado por HOY en los principales ayuntamientos de la región, estos no piensan recortar ni una bombilla respecto a años anteriores ni tampoco retrasar el encendido. De hecho muchos lo adelantarán un día, al 25 de noviembre. Como mucho, las apagarán una hora antes. El argumento generalizado es que cuanto más brillan las calles a finales del otoño, más se dinamiza la economía local. Por ello, los responsables municipales no creen que sea relevante el gasto por poner estas luces extras. Y es que, desde que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tiró la casa por la ventana alumbrando su ciudad, existe una suerte de competición por ver qué localidad luce más y mejor pues se entiende que el retorno, además de económico, también es político. De hecho, abundan las clasificaciones de lugares de España con el alumbrado más espectacular para que la gente viaje hasta ellas. Badajoz, el 25 de noviembre «En todo Badajoz y sus poblados nos cuesta 150 euros al día», asegura Jesús Coslado, concejal de Alumbrado y Eficiencia Energética en la ciudad más grande de la comunidad, que dará la orden de encencer las luces igual que hace un año, el último viernes de noviembre, o sea, el día 25, cuando se celebra el 'Black Friday'. Como él, muchos piensan que más que un gasto, las luces navideñas son una inversión porque la gente sale a verlas y esto se traduce en dinero que entra en los comercios, bares y restaurantes. En cuanto al apagado, en Badajoz indican que estas luces se apagan entre las dos y las tres de la madrugada y esto no va a variar. Coslado es consciente de que el comercio cierra mucho antes, pero cree conveniente dejar las luces encendidas más horas para animar la hostelería. El concejal pacense opina que la recomendación del Gobierno no tiene mucho sentido. Y habla de que la tecnología LED ayuda a reducir mucho la factura, si bien en la instalación de las luminarias navideñas se gastarán 200.000 euros que salen de la Concejalía de Alumbrado más 40.000 de la de Comercio. «La iluminación navideña tiene el objetivo de atraer visitantes, por lo que para nosotros es una inversión, por eso nosotros lo prolongamos hasta el Día de Reyes, que es cuando empezamos a desmontarlo para cuando lleguen los carnavales montar otras con distintos motivos». Mérida, también el 25 de noviembre En Mérida, el año pasado la iluminación extraordinaria comenzó con un espectáculo de música y sonido en la Plaza de España, que inauguró la iluminación coincidiendo con el 'Black Friday' y este año va a ser igual, así que la ambientación se activará el 25 de noviembre (en 2021 el 'viernes negro' cayó el 26 de noviembre). «No hay previsión de reducir horarios ni días», indican desde el Consistorio emeritense, donde también destacan que las luces son de tecnología LED, por lo que ya se ahorra desde hace años. «Seguiremos con luces de bajo consumo en toda la ciudad y apostando por la iluminación de Navidad para la promoción del comercio local porque aumenta las ventas y es fundamental dinamizar la economía». Cáceres, por decidir aún Hay otras ciudades donde esta cuestión aún no se ha abordado. En Cáceres, informa Claudio Mateos, las luces se venían encendiendo al inicio del puente de la Constitución (en torno al 6 de diciembre), aunque en los dos últimos años se ha adelantado a finales de noviembre para incentivar el consumo en los comercios. El año pasado año fue el 26 de noviembre y para estas navidades el Ayuntamiento de Cáceres aún no ha decidido ni el día de encendido ni si habrá recortes o no. En Badajoz dicen que la factura es de 150 euros al día, pero el retorno es mayor en la economía local Plasencia, el 1 de diciembre En Plasencia, informa Ana Belén Hernández, se activarán el jueves, 1 de diciembre, un día antes respecto al año pasado. Y también, como en 2021, se apagarán a las doce de la noche, a excepción de los días de Nochebuena, Nochevieja y Reyes, con el fin de contribuir al ahorro energético. «Es algo en lo que estamos trabajando y avanzando en la ciudad, pero no con medidas que afecten de manera drástica a los empresarios y comerciantes», señaló David Dóniga, concejal de Fomento. Por ello, no habrá cambios en la iluminación navideña en Plasencia. «Las luces de Navidad tienen un efecto llamada que incide directamente en el ánimo de las personas y entendemos que eliminarlas sería perjudicial para el pequeño comercio», concluye el edil, que habla de 39.200 euros de gasto en esta cuestión, misma cantidad por tercer año consecutivo. Navalmoral de la Mata, el 25 de noviembre En Navalmoral de la Mata, informa Miguel Ángel Marcos, estas luces suelen encenderse en el puente de la Constitución (menos un año que se quedó desierto el concurso para contratar el alquiler). Y este año se ha vuelto a sacar a concurso, junto con las fiestas de San Miguel, con un presupuesto de unos 64.000 euros. Solo se ha presentado una empresa, la local Electrónica Sonimar. No está adjudicado aún por lo que la fecha no es firme, pero según el pliego se encenderían del 25 de noviembre al 8 de enero en la zona peatonal y plazas próximas al centro y también en algunos barrios. Coria, el 2 de diciembre Por otro lado, en Coria encienden un día después que en Plasencia y se adelantan un día respecto a al año anterior, cuando ambientaron las principales calles un 3 de diciembre. Según informa Raúl Sánchez, la concejala de Desarrollo Local del Ayuntamiento cauriense, Almudena Domingo Pirrongelli, no se llevará a cabo ningún recorte respecto al año pasado en materia de iluminación navideña que, previsiblemente, comenzará el 2 de diciembre. En Don Benito y Villanueva reducirán el tiempo de encendido durante una hora Trujillo, el 6 de diciembre En cuanto a Trujillo, el Ayuntamiento instalará las luces navideñas en el puente de La Constitución y durarán hasta Reyes, exactamente igual que el año pasado. El plan aún no se ha concretado, pero la intención es que esa iluminación especial sea parecida a la de ediciones anteriores para dinamizar el comercio de la ciudad. Para ello, el montaje se sacará a licitación, con una inversión que rondará los 20.000 euros, informa Javier Sánchez Pablos. En el contexto de la crisis energética, fuentes municipales recuerdan que en Trujillo el principal ahorro en este aspecto se ha hecho ya con el apagado del alumbrado artístico de los diferentes monumentos. Por tanto, no se plantea una reducción en luces de Navidad. Además, con esta ambientación, se insiste en que se ayuda al comercio local, tanto del casco urbano, como de los distintos núcleos de población. Villanueva de la Serena, fecha por concretar En el caso de Villanueva de la Serena no han concretado la fecha de su encendido, aunque será similar a la de años anteriores, informa Sol Gómez. En cuanto al horario, la portavoz municipal, María Lozano indica que «lo más seguro es que se reduzca el tiempo del encendido cada noche». Además, puntualiza que todas las luces son de bajo consumo, «pero entendemos que el alumbrado de Villanueva es un atractivo para visitantes de fuera y por tanto un beneficio para comercio y hostelería». Aun así, «nos ajustaremos a lo que desde el gobierno de España están regulando a través de decreto, esto es, reducir el consumo eléctrico», añadió Lozano. Don Benito, 3 de diciembre En cuanto a Don Benito, las luces suelen encenderse el viernes previo al puente (el 1 de diciembre el año pasado), pero este año será el 3 de diciembre. «La iluminación será igual, pero seguramente apagaremos una hora antes, a la una de la madrugada, lo cual es un ahorro energético. Lo que no hemos disminuido es el número de luces», explicó a este diario Esther García-Adámez concejala de comercio de Don Benito. Almendralejo, el 2 de diciembre Por último, en Almendralejo, el año pasado se encendieron el 2 de diciembre y en este 2022 barajan ese mismo día, aunque aún no es seguro. Tampoco saben si reducirán luces o tiempo de encendido para ahorrar energía, informa Gloria Casares.

