«Los ayuntamientos prestamos servicios que no son de nuestra competencia»

En 1989, ocho años después de fundarse la Federación Española de Municipios y Provincias, se creó al federación extremeña, la Fempex, que el martes inició ... una nueva etapa con Manuel González Andrade al frente. Este ingeniero técnico industrial de 41 años es alcalde de Olivenza desde 2015 y ha sido Diputado Provincial del área de Transformación Digital y Turismo entre 2019-2023.

La Fempex fija posiciones sobre algunos asuntos y es escuchada cuando toca legislar sobre municipalismo. El nuevo presidente representa a 388 poblaciones y 22 entidades locales menores de la región, tiene un perfil mucho más político que su predecesor y su objetivo prioritario, según afirma en esta entrevista, es conseguir que llegue más dinero a los ayuntamientos porque entiende que en ese nivel empiezan a gestionarse los recursos públicos.

–Si existen las mancomunidades para amparar a los municipios pequeños y por otro lado las diputaciones, ¿para qué sirve la Fempex?

–Es la federación que representa a todos los municipios de la región. Las mancomunidades mantienen diferentes ámbitos competenciales. La Fempex representa a todos los municipios y ante otras administraciones asume sus reivindicaciones.

–Pero lo que dice no es vinculante, ¿eso frena muchas de sus intenciones?

–Hasta ahora las comunicaciones que nos llegan a los ayuntamientos son orientaciones, la Fempex no legisla, pero sí puede influir en la legislación autonómica , especialmente desde que se formó el Consejo de Política Local y el Consejo de Garantía Municipal. Se trata de un conjunto de personas que intervienen en la legislación en todo aquello que afecta a la política municipal, que es la que afecta a la gente porque somos los alcaldes y alcaldesas los primeros que valoramos, recibimos o soportamos el impacto de cualquier decisión política en la vida de la gente. Yo he vivido como alcalde con un gobierno del Partido Popular y con otro del Partido Socialista y puedo distinguir cómo afecta la política nacional a la vida de la gente, que a quien va a ver es a su alcalde. La gente no distingue de competencias, van a ver a su alcalde. La política municipal es muy importante y esa voz la representa la Fempex y su comisión ejecutiva de 31 miembros.

– Es la primera vez que el partido del presidente de la Fempex no coincide con el de la presidencia de la Junta. Esta legislatura las dos diputaciones socialistas ya han hecho oposición a la Junta de María Guardiola, ¿qué opina usted, que en su discurso habló de lealtad y de remar juntos?

– Es la primera vez que se da esta circunstancia, pero no hay que olvidar que las elecciones en Extremadura la ganó el partido socialista, aunque haya habido un pacto entre el partido popular y Vox. Y como tenemos más votos el color de la Fempex es del partido socialista. Hablaba de lealtad hacia las instituciones desde la Fempex y de respeto a los municipios por parte de otras administraciones, la estatal y la regional. Durante la asamblea quedó claro, y es el ambiente que se respiraba, que para los alcaldes el municipalismo está por encima del color político y el discurso de la presidenta Guardiola fue en la misma línea. De hecho ha aumentado las asignaciones para los ayuntamientos en los presupuestos de 2024 y habló de que va a desarrollar la ley de entidades locales. No debería haber problemas si ella de verdad cree en el municipalismo. Si el discurso de ella es real el tiempo lo dirá.

–¿Qué impronta cree que puede dejar usted en la Fempex?

–Tengo que continuar con la labor de los presidentes que me han precedido. Cojo la presidencia de la Fempex en un buen momento desde el punto de vista de los recursos humanos, económicos, de la representatividad y el respeto hacia esta federación, así que seguiremos trabajando en una demanda histórica como una mejor financiación local.

–En su discurso habló de «una financiación equitativa y ajustada a la competencias de los ayuntamientos. ¿Puede desarrollar esto?

–A veces prestamos servicios que no son de nuestra competencia. A lo mejor no se le puede llamar competencias impropias, pero sí complementarias.

–¿Cree que hay pueblos de primera y de segunda por la financiación que reciben?

–No, un municipio no es más importante que otro porque tenga más habitantes. Me refiero a la financiación porque colaboramos en el ámbito de la educación, la sanidad o las residencias de mayores que, según la ley de bases de régimen local, no nos corresponde. Los alcaldes y alcaldesas no tenemos miedo a asumir competencias, pero pedimos la financiación adecuada

– ¿Por dónde debería llegar esa financiación?

– Por la comunidad autónoma y el Estado. La Diputación aporta fondos también, pero no de grandes impuestos, es dinero para gastar en lo que queramos. Lo que nos llega son por la Ley de Hacienda de 1988 y la realidad hoy en Extremadura es distinta. En el IRPF se pueden cambiar algunas cosas. Esto está relacionado con el reto demográfico si de verdad nos creemos ese discurso.

– También habló de superar localismos del pasado como algo rancio. ¿Ha observado últimamente que las tensiones entre Cáceres y Badajoz han crecido?

– Eso no puede ocurrir, como tampoco que un consejero que debe hablar en defensa de toda la comunidad hable en defensa de un municipio apelando a que el gobierno anterior lo ha perjudicado, con lo cual no estoy de acuerdo porque Vara no ha perjudicado a la ciudad de Badajoz. Todo esto hay que superarlo y también hay que ser consciente de que hay vida más allá de las grandes ciudades. Pero yo a lo que me refería es que los alcaldes debemos ser solidarios y lo que es bueno en un punto de Extremadura es bueno para todos. La gigafactoría de Navalmoral también será buena para Olivenza.

– También dijo que la Fempex seguirá apostando «sin dogmatismos» por la agenda 2030, ¿teme que haya alcaldes no colaboren con algunas medidas?

– Sería un error. Si lo hacen es por cuestiones electorales y no digo solo alcaldes sino la oposición. Esta agenda la ha puesto en marcha la ONU y hay legislación, como la de residuos, que tenemos que aplicar todos. Hay cuestiones en las que los ayuntamientos tenemos que estar unidos.

–Una de las misiones de la Fempex es encargar estudios para conocer la realidad del municipio, ¿hay algún campo que le gustaría explorar?

–Sobre todo el tema de la financiación, sobre lo que ya hay cosas, pero también la digitalización. Además, la Fempex participa ahora en un proyecto europeo que no está concedido ni rechazado sobre comunidades energéticas locales.

-Hay pueblos pequeños donde cuesta encontrar candidatos a ser alcalde, ¿qué opina como nuevo presidente de la Fempex?

–Yo además de Olivenza atiendo seis pedanías y conozco a la perfección lo que es un pueblo pequeño. Y hay que valorar el trabajo que hacen sus alcaldes. Una prueba fue la pandemia, ahí creo que los ciudadanos valoraron a sus alcaldes y alcaldesas, aunque entiendo que haya gente que no quiera complicarse la vida.