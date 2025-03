Los ayuntamientos extremeños siguen sin poder liquidar el impuesto de plusvalía

Los ayuntamientos extremeños no han podido aún volver a liquidar el impuesto de plusvalía. Preparan ordenanzas adaptadas a los cambios normativos introducidos por el Gobierno ... tras la sentencia del Tribunal Constitucional que el 26 de octubre tumbó la anterior regulación.

Los organismos autónomos de recaudación de las diputaciones de Badajoz y Cáceres (entidades que tienen delegada la gestión del tributo por parte de la mayoría de consistorios)trabajan para poder aplicar el nuevo sistema de cálculo mientras las liquidaciones de los vendedores de inmuebles se acumulan, también de herencias y donaciones.

«Estamos adaptando los programas informáticos y nos encontramos en fase de comprobación y migración de datos, tareas necesarias para llevar a cabo una efectiva gestión del impuesto», indica Ángeles Ley de Vega Seoane, jefa de recaudación del OAR de la Diputación de Badajoz.

«En caso de duda preferimos que nos consulten directamente y poder dar un dato cierto y real al contribuyente»

Para poder hacer efectivo el nuevo sistema, el OAR ha elaborado un modelo de ordenanza fiscal adaptado a la regulación estatal. Un borrador que se ha envidado a los consistorios que tienen delegado el tributo. Son 84 de los 165 municipios pacenses. La capital pacense gestiona sus propios impuestos y de momento solo cobra las autoliquidaciones de este.

Este borrador les servirá de base para una adaptación más fácil. Tienen hasta mayo de plazo límite. Pero no todos los ayuntamientos deben realizar esta tarea, puesto que algunos ni siquiera cobran el impuesto, que es potestativo. Sucede en poblaciones cacereñas como Alcántara, Aceituna, Navezuela o Deleitosa. El alcalde de esta última población, Juan Pedro Domíguez, aclara que en su pueblo no se ha cobrado nunca. «Como la situación está como está, procuramos no meter mucha presión fiscal a los vecinos». Ángeles Ley de Vega Seoane añade que se prescinde del tributo «porque es muy complejo de gestionar y tiene mucha litigiosidad».

Por su parte, el OGART de la provincia de Cáceres tampoco ha reanudado aún el cobro de la plusvalía. «Es momento de gestionar la adaptación para posteriormente liquidar y recaudar el tributo conforme a lo establecido en la ordenanza fiscal de cada ayuntamiento» y cumplir así el Decreto-Ley 26/2021 de 8 de noviembre, precisa Ana María Guerra Pedrazo, gerente de dicho organismo. En este caso también se está actualizando la aplicación informática. «Los departamentos de gestión tributaria, recaudación y administración electrónica trabajan de forma coordinada en ello».

«La no liquidación no afecta porque tenemos un procedimiento para dotar de liquidez a las entidades locales durante el año»

Sobre el trastorno económico que pudiera ocasionar esta falta de liquidaciones, la Diputación pacense asegura que los municipios no están perdiendo dinero puesto que «el OAR tiene un sistema de anticipos que permite a las entidades locales disponer de liquidez desde los primeros días del año y planificar su tesorería, al conocer con exactitud tanto los importes a recibir como su periodicidad».

En 2019 este organismo recaudó 9.355.263 euros por la plusvalía de los ayuntamientos adheridos, unos ingresos ligeramente inferiores a los de 2018 (9.502.543) y que descendieron a 8.545.263 en 2020 debido al menor número de transacciones por la pandemia.

Entregas a cuentas

En la provincia de Cáceres tienen implantado un sistema de entregas a cuenta. «Mensualmente el consistorio percibe una cantidad fija, en función de los cargos delegados y por otro lado, también con carácter mensual, percibe lo efectivamente recaudado en período ejecutivo. Es un procedimiento pensado para dotar de liquidez a las entidades locales durante todo el año», indica Ana María Guerra.

«En los medios de información se han dado muchas cifras y porcentajes de minoración en la recaudación. Nosotros estamos evaluando el impacto, aunque es difícil hacer esa estimación porque cada municipio tiene unos coeficientes, tipos y beneficios fiscales distintos, y hay varios conceptos que van a influir en esta cantidad: las reclamaciones presentadas, las liquidaciones no realizadas, las declaraciones no presentadas... Por consiguiente, creo que será a futuro cuando se vea el impacto», sostiene Angeles Ley de Vega.

Ana María Guerra también cree que habrá que esperar para ver el impacto real. «Es cierto que la nueva regulación introduce un supuesto de no sujección si se acredita que no ha habido incremento de valor en el momento de la transmisión; pero no hay que perder de vista que la norma introduce la posibilidad de liquidar plusvalías generadas por períodos inferiores a un año. Son las denominadas 'plusvalías especulativas'. Esto puede ayudar a disminuir las transmisiones con fines especulativos y generar mayores ingresos».

El alcalde de Burguillos del Cerro, Manuel Lima, tiene un cálculo. Estima que los cambios implicarán una merma de ingresos de unos 30.000 euros anuales. «Todas las plusvalías pendientes de liquidar por parte del OAR anteriores al 10 de noviembre se grabarán a efectos de Registro de la Propiedad, pero no se liquidarán: mientras que las liquidaciones posteriores al 9 de noviembre se liquidarán aplicando la nueva ordenanza municipal que se apruebe cuando la tengamos lista, tras adaptar el borrador del OAR».

El OAR de Badajoz no tendrá un simulador, mientras que el OGART habilitará un sistema de autoliquidación

En Puebla de la Calzada la modificación supondrá una caída de ingresos del 5 por ciento. «Serán entre 130.000 y 150.000 euros», prevé Juan María Delfa, regidor poblanchino. La intervención de este consistorio trabaja también para actualizar su ordenanza.

Por el contarrio, el alcalde de San Vicente de Alcántara, Andrés Hernáiz, considera que los ingresos municipales no variarán de manera sustancial debido a que «el pueblo no tiene un gran movimiento inmobiliario».

Aunque las llamadas de los contribuyentes se han multiplicado, la web del OAR pacense no habilitará un simulador para que los afectados puedan hacerse una idea de la cuota a liquidar antes de cerrar una operación inmobiliaria. Ángeles Ley de Vega justifica esta decisión ante las múltiples variables que conforman el tributo. «Preferimos que los contribuyentes nos consulten directamente y poder darles un dato cierto y real, que les aporte garantía». En la web del OAR sí se ha colgado una guía que responde a preguntas básicas.

En el caso cacereño se dispone de una oficina virtual en la que «se podrá realizar la autoliquidación de manera asistida para que cualquier persona, aún sin conocimientos tributarios, pueda realizar el cálculo y conocer el importe de la cuota» aplicando cada método. En cuanto al aumento de las dudas de los obligados tributarios, Guerra concluye que quieres preguntan más en estos momentos son «sobre todo aquellos cuyas liquidaciones se encuentran pendientes de pago o consideran que no hubo incremento de valor».