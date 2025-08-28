HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Material de un punto violeta en una Feria anterior en Mérida. HOY

El Ayuntamiento de Mérida instalará varios puntos violeta durante la celebración de la Feria

Se colocarán tres en tres días diferentes en distintas ubicaciones: en el Ferial y en la plaza de España

R.H.

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:59

El Ayuntamiento instalará durante la Feria en tres días diferentes, tres puntos violeta en diferentes ubicaciones, de manera itinerante. Estarán en el Ferial y en la plaza de España. En concreto, el domingo próximo, 31 de agosto en el recinto ferial, con motivo de la inauguración de las fiestas, y en la plaza de España, los días 4 y 5 de septiembre, jueves y viernes, con motivo de los conciertos de Vicco y Sanguijuelas del Guadiana. 

Así lo ha avanzado la delegada de Igualdad y Festejos, Ana Aragoneses, quien, además, ha destacado que forman parte de la campaña 'Disfruta de la feria en igualdad', impulsada por el Consistorio de la capital extremeña.

Los puntos violeta se colocan para «sensibilizar, concienciar y prevenir la violencia sexual en contextos de ocio; así como, promover relaciones respetuosas entre jóvenes y adolescentes». Esta campaña incluye cartelería con un QR donde se puede consultar toda la información relevante sobre los recursos gratuitos disponibles puestos a disposición de la ciudadanía.

Todo ello, ha sostenido Aragoneses, para «lograr unas fiestas libres de agresiones sexistas». Asimismo, la delegada municipal también ha adelantado que se distribuirá material con información relativa y cómo poder actuar en caso de algún tipo de agresión. Respecto a esto último, Aragoneses ha recordado que el lema frente a estos casos es »actúa, respeta, cuida. no seas cómplice«, un lema que forma parte de la campaña 'Conmigo no cuentes'.

Esta campaña fue lanzada por el Ayuntamiento el pasado mes de diciembre para lograr que la «cultura de la violación no sea cabeza de cartel de las fiestas y que todas y todos los ciudadanos disfruten de estas por igual».

