Las cosas del Ayuntamiento

El Día Sin Coches ha cumplido 30 años. Se le ocurrió a algún dirigente europeo en una reunión en Bruselas. «Sería chulo celebrar el día ... de los peatones, una jornada sin coches», propuso, la idea gustó y se puso en marcha. Poco a poco, se fueron sumando ciudades y hoy, el Día Sin Coches es una fiesta en cientos de ciudades europeas, que lo celebran como el Martes de Carnaval, el Día de la Madre, la Noche en Blanco o el Día del Patrimonio. Otra fiesta más con sus buses gratis, las calles peatonalizadas, los guardias cortando el tráfico y los coches pitando porque los conductores no están dispuestos a festejar nada que suponga dejar su vehículo e ir a pie o en transporte público. Mi coche es la continuidad de mi hombría y dejarme sin él un día es como si me castraran.

Cuando se institucionalizó el Día Sin Coches, en Europa teníamos 280 automóviles por cada 1.000 habitantes. En estos 30 años, la Unión Europea ha invertido miles de millones para fomentar el transporte ciudadano, convencernos de que hemos de ir a los sitios bien caminando, bien en bus, tranvía, metro o cercanías. Pero esas campañas y ese dinero han servido para poco. Treinta años después de aquella brillante idea del Día Sin Coches y su secuela, la Semana de la Movilidad, los europeos tenemos 400 coches por cada 1.000 habitantes y creciendo, a pesar de la contaminación, las campañas de mentalización, la subida del carburante y los precios de los coches híbridos o eléctricos.

Los equipos de gobierno de las ciudades europeas apuestan por las bicicletas, se crean kilómetros de carriles para ellas, pero es difícil concienciar y avanzar. Lo de la bici parece un tema de fin de semana, se asocia al ocio y no al traslado diario. Y con el transporte público sucede algo parecido.

Las semanas de la movilidad y los días sin coche han entrado a formar parte del folclore local. Ves a la gente por la calle fijarse en las avenidas vacías y se refieren al evento como quien habla de un capricho municipal, de una ocurrencia de concejales aburridos. «¿Por qué hay hoy tan pocos coches?», preguntaba una señora en Cánovas el jueves pasado. Y su marido respondía con displicencia: «¡Bah!, cosas del Ayuntamiento».

La movilidad, la peatonalización o las bicicletas son cosas del Ayuntamiento, lo nuestro son los coches. A tanto llega la cosa y tan folclórico es ya el Día Sin Coches que hay ciudades europeas en las que son las propias marcas de automóviles las que patrocinan esta jornada. El razonamiento es perfecto: si hablamos de movilidad, ¿cómo te vas a mover mejor que montado en un coche?

Algunos urbanistas sostienen que ninguna ciudad del mundo necesita más del 30% de su red viaria para el tráfico rodado. El 70% restante es susceptible de ser reconvertido en territorio donde fomentar las relaciones interpersonales. Pero a ver quién es el guapo que se atreve a dar toda la importancia a la gente que camina y a declarar que sobran la mitad de los coches que hay en las ciudades.

Los procesos de movilidad y peatonalización son siempre iguales desde hace 30 años: primero, los comerciantes y los hosteleros se oponen y la oposición ataca al equipo de gobierno, después de unos meses, todos están encantados, incluida la oposición.

Las ciudades sin coches triunfan, pero para peatonalizar hay que ser muy valientes. No es fácil. Hace años se intentó peatonalizar la parte antigua de Cáceres. La noche anterior a la entrada en funcionamiento de la norma, hubo unas llamadas presionando y se aplazó unos años. Al final, se peatonalizó, pero costó. Y no, no es una ocurrencia municipal.