Ayudas para impulsar la integración de las empresas de catering en los rodajes

Redacción PLASENCIA. Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

La Junta, a través de la Extremadura Film Commission, ha celebrado una jornada formativa dirigida a empresas y profesionales del catering interesados en incorporarse a la cadena de servicios que requieren las producciones audiovisuales. La iniciativa forma parte de la estrategia del Ejecutivo autonómico para reforzar el posicionamiento de Extremadura como un territorio competitivo y preparado para acoger rodajes de cine, televisión y publicidad.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha destacado el esfuerzo que está realizando la Junta para consolidar a Extremadura como un gran plató natural, con localizaciones únicas, talento profesional y una estructura de servicios capaz de atender todas las necesidades logísticas de un rodaje, según informa el Gobierno regional.

En este contexto, Bazaga ha subrayado la oportunidad que supone para el sector de la hostelería, y en particular para las empresas de catering, integrarse en las producciones audiovisuales.

«Incorporar a los profesionales extremeños abre un nicho de negocio real y en expansión, que permite diversificar la actividad y generar nuevas oportunidades económicas», ha afirmado.

Libro de hospitalidad

La consejera ha recordado que Extremadura Film Commission está ampliando su catálogo de localizaciones, así como sus directorios de profesionales y empresas de servicios. Entre las iniciativas más innovadoras se encuentra el primer catálogo de alojamientos adaptados a rodajes, que ya supera el centenar de hoteles, hostales, apartamentos y casas rurales registrados. El objetivo es convertir estos recursos en un libro integral de hospitalidad para productoras, incorporando servicios esenciales como catering, restaurantes, párkings y todos aquellos elementos que requiere un equipo de rodaje.