Las ayudas estatales al alquiler sólo llegan a la mitad de los solicitantes

Menos de la mitad de los solicitantes de las ayudas estatales al alquiler consiguen obtener la subvención. Por ese motivo, la Junta de Extremadura, que ... gestiona estas convocatorias, quiere cambiar la norma para que esas personas tengan prioridad respecto a quienes percibieron esos fondos en anteriores entregas.

Como ha adelantado HOY, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta trabaja en un nuevo decreto en el que reunirá todas las ayudas a la vivienda que se financian con cargo al plan estatal, entre las que destacan las subvenciones al alquiler.

Una de las principales novedades de esta norma es que las personas, familias y unidades de convivencia que no pudieron acceder a estas ayudas en años anteriores tendrán prioridad en las nuevas convocatorias.

Las subvenciones se tramitarán por el procedimiento de concesión directa, de modo que se concederán por orden de llegada a quienes cumplan los requisitos establecidos y siempre que haya fondos suficientes. Pero tendrán prioridad los que no hayan resultado beneficiarios en anteriores convocatorias o hubiesen renunciado a la concesión. De ese modo, quienes hayan percibido estas subvenciones en los últimos años podrían quedarse sin opciones de mantener la ayuda.

Esta medida afectaría a todas las ayudas al alquiler financiadas con fondos estatales: el bono joven, el programa genérico, el programa para personas jóvenes para contribuir al reto demográfico y la línea específica para víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.

La Consejería de Infraestructuras señala que la propuesta de dar prioridad a quienes no hayan contado con la ayuda anteriormente «responde a un principio de justa y equitativa distribución de los recursos públicos, porque es preferible que diferentes personas puedan acogerse a las ayudas de forma prioritaria».

«Esto no significa que quienes ahora cuenten con una ayuda no la vayan a tener, sino que se dará prioridad a quienes no la hayan disfrutado en anteriores convocatorias y siempre que reúnan los requisitos», añade.

Más de 22 millones de euros

Infraestructuras apunta que los datos de las últimas convocatorias de tres de estos programas reflejan la necesidad de plantear una medida que reparta de forma justa los recursos estatales que gestiona la Junta.

Como indica, el bono alquiler joven recibió en su primera entrega, en el año 2022, 3.893 solicitudes. De ellas, 2.422 han sido estimadas, algo más del 62% del total. Esta línea fue la que tuvo mayor dotación, 12 millones de euros, y permite a los menores de 35 años recibir hasta 250 euros al mes, con posibilidad incluso de que varios compañeros de piso cuenten con subvención.

En cuanto a las ayudas generales al alquiler, para las que no hay límite de edad, la convocatoria de 2022 contó con 3.585 solicitudes. De ellas, 1.413 fueron estimadas, lo que supone menos de un 40%. En este caso, el presupuesto disponible llegó a algo más de 5,4 millones de euros.

Por último, la línea específica para colectivos vulnerables, como víctimas de violencia de género y afectados por desahucios, llegó a 1.682 demandantes. Las solicitudes estimadas fueron 707, un 42%. Esta línea contó con 4,9 millones de euros.

En total, estas tres convocatorias de ayudas suman más de 22 millones de euros en ayudas al alquiler. Durante el plazo de presentación de solicitudes se recibieron 9.160 peticiones. De ellas, 4.542 fueron estimadas, el 49,6%.

La falta de fondos no es el único motivo que explica por qué más de la mitad de los demandantes no accedieron a la subvención, ya que también hay que tener en cuenta que no siempre se cumplen los requisitos para tener esta ayuda. Pero tanto el bono joven como la línea genérica tuvieron que acortar el plazo de registro de solicitudes por agotamiento del crédito disponible (aunque en ambos casos se procedió posteriormente a una ampliación). De ahí que para la Junta sea necesario dar prioridad a los que no pudieron recibir la subvención en las últimas convocatorias.