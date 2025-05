Las ayudas para los comedores que no gestiona la Junta podrán solicitarse en abril

Las familias usuarias de comedores de colegios públicos gestionados por Ampas o de colegios concertados recibirán parte del importe destinado a este servicio a final ... de curso. Así lo establece la orden aprobada por la Consejería de Sanidad y publicada hoy en el DOE, donde se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a este fin.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria comprenderá desde el siguiente a la publicación de la convocatoria, que se prevé para mediados del mes de abril, calcula la consejería de Educación. Tal y como explica la orden el procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará por las familias, que han de solicitar directamente la ayuda cumplimentando un impreso y la entregarán en los centros educativos. Se establecerá un plazo de dos meses para hacer esta petición. Se estima que esta ayuda puede llegar a beneficiar a unos 4.100 alumnos.

Las direcciones de los centros educativos ya han comenzado a informar a las familias a través de Rayuela, indicando que se deben acreditar los gastos efectuados mediante facturas o demás documentos de valor probado. Una de las condiciones para optar a esta ayuda es que el alumno haya estado inscrito en el comedor el primer trimestre del curso.

Esta medida trata de equiparar a los alumnos usuarios de los comedores que no gestiona la Junta con los que sí dependen de la Consejería de Educación. Las familias no recibirán todo el importe destinado al comedor, ya que en los de gestión pública se ha estado pagando 4,24 por día y niño, un precio que aumentará a 5,69 euros, según el acuerdo al que se llegó ayer en el Consejo de Gobierno. A pesar de esta subida lo que se va a pagar a los comedores privatizados es considerablemente superior. Por poner un ejemplo, en el colegio Delicias de Cáceres, y la mayor parte de los centros se sitúan en esta franja, el importe total por persona y día es de 6,75 euros si se come todos los días y de 8 euros por comida suelta. Un niño que coma cinco días a las semana en un colegio como el Prácticas o el Delicias pagará 136 euros al mes por los cinco días de la semana y de octubre a junio, unos 56 euros por encima de lo que cuesta en un colegio con comedor de gestión directa. Ese importe es el que no será subvencionado. En los colegios públicos que no disponen de comedor de la Junta son las Ampas las que se suelen encargar encargar de contratar un servicio de catering y una empresa con monitores para dar la comida a sus hijos.

El importe que recibirán de la Junta las familias que usen diariamente estos comedores oscilará entre los 450 y los 500 euros, cantidad obtenida al hacer un cálculo aproximado de la cantidad que pagan mensualmente, multiplicándolo por seis meses y restándole el importe que no cubre la Junta.

Aunque esta ayuda no depende de la renta de los usuarios entre las obligaciones de los beneficiarios está someterse a las actuaciones de seguimiento y comprobación que pueda hacer la Consejería así como a las de control financiero establecidas en la Ley/2007. Con anterioridad a estas medidas, ya existía una línea de ayuda para sufragar gastos de los comedor habilitados por Ampas y centros concertados en función del umbral de renta.