Avisos de Tráfico por niebla en la red viaria extremeña Hay incidencias por visibilidad reducida en la Autovía del Suroeste, la A-5

R.B.C. Martes, 9 de diciembre 2025, 09:48

La Dirección General de Tráfico ha activado este martes avisos por niebla densa en la red viaria extremeña.

Los principales problemas para circular se localizan desde primeras horas de la mañana en la provincia de Cáceres. En la autovía A-5, la web de la DGT mantiene la incidencia activa en el mapa en el tramo comprendido entre Romangordo, en el kilómetro 204.6, y Casas de Miravete, en el 210, en ambos sentidos.

Conducir con niebla

La niebla puede convertirse en el peor enemigo de la visibilidad durante la conducción: un banco de niebla repentino puede reducir de forma drástica la visión del conductor a unos pocos metros por delante del frontal de su coche. Y si la temperatura es baja puede formarse hielo sobre la calzada. La niebla también afecta a la adherencia, ya que humedece el asfalto y la calzada se vuelve más deslizante.

Así, en carretera utilice el alumbrado adecuado a la intensidad de la niebla: encienda siempre la luz de corto alcance (y la antiniebla delantera si su vehículo la tiene) y la antiniebla trasera si la niebla es muy espesa.

Adecúe su velocidad a la visibilidad existente en cada momento en la vía, de forma que siempre pueda detener su vehículo dentro de su campo de visión y esté a salvo de un alcance.

Siempre que tenga que pisar el pedal de freno, hágalo con antelación y de forma suave y progresiva. Asimismo, siga las líneas del arcén para mantener su vehículo dentro del carril y circule siempre por el carril derecho, aunque haya varios por sentido.

Por último, mucha atención a la posible presencia de los usuarios más vulnerables y menos visibles como motos, ciclomotores, bicicletas y peatones.