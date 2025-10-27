Aviso de la Aemet: un 'tren de borrascas' pone en alerta a Extremadura por lluvias

Tania Agúndez Badajoz Lunes, 27 de octubre 2025, 17:05 Comenta Compartir

Extremadura se prepara para afrontar una semana típicamente otoñal en la que las lluvias, que se prevé que sean cuantiosas, serán las protagonistas.

El ambiente cálido que nos ha acampañado hasta estos días de octubre se despide y será sustituido por las precipitaciones y un ambiente más fresco. El responsable de este cambio de tendencia es un 'tren de borrascas' que llega por el atlántico y que regará buena parte de la Península Ibérica. Esta sucesión de frentes, que entrarán directamente por el oeste, barrerá la región extremeña dejando temperaturas más bajas y abundante lluvia.

Según los datos que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a lo largo de esta semana en amplias zonas del oeste peninsular, entre ellas la comunidad extremeña, se acumularán más de 100 litros por metro cuadrado. «Las temperaturas serán las propias de esta época», apuntan.

Predicción

La Aemet prevé la llegada de este 'tren de borrascas' que irá cruzando la península desde el suroeste, dejando lluvias generalizadas, un acusado aumento de la nubosidad y una destacada caída de los termómetros debido a los vientos húmedos y suaves que soplarán desde el Atlántico.

Por esta razón, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado ya la alerta amarilla por lluvias en varias comarcas extremeñas para este martes. En concreto, estará vigente en varias zonas de Cáceres y la zona sur de la provincia de Badajoz entre las 20 horas de este martes, día 28, y las 00,00 horas del miércoles, día 29.

Ampliar Zonas con avisos amarillos. Aemet

Según las previsiones de la Aemet, en la comarca sur de Badajoz, en la Meseta cacereña y la comarca Tajo y Alagón se pueden producir precipitaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora y acumulaciones de 40 litros en 12 horas, mientras que en el norte de Cáceres, las precipitaciones acumuladas en 12 horas pueden alcanzar 60 litros.

Para esa jornada, la nubosidad irá en aumento a lo largo del día con probables precipitaciones débiles a partir de mediodía, que pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta al final del día, sobre todo en el norte. Las temperaturas aumentarán ligeramente este día y los termómetros se moverán entre los 13 y 27 grados en la provincia de Badajoz y los 12 y 23 grados en la provincia de Cáceres.

Lluvias toda la semana

Está previsto que las lluvias continúen en la comunidad extremeña toda la semana.

Así, el miércoles volverá a ser una jornada pasada por agua. Para este día se esperan precipitaciones débiles y moderadas, persistentes en el noroeste y sierras del sur. Serán precipitaciones que podrían ser también localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta. El mercurio bajará ya de manera destacada y se moverá entre los 15 y 20 grados en Badajoz y los 13 y 17 en Cáceres.

Para este día también se ha activado los avisos amarillos por abundantes lluvias entre las 20 y las 00.00 horas. Según las previsiones de la Aemet, en la comarca sur de Badajoz, en la Meseta cacereña y la comarca Tajo y Alagón se pueden producir precipitaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora y acumulaciones de 40 litros en 12 horas, mientras que en el norte de Cáceres, las precipitaciones acumuladas en 12 horas pueden alcanzar 60 litros.

El jueves también habrá que tener a mano los paraguas. Ese día habrá nubosidad con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas que tenderán a intensificarse al final del día. Las lluvias podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormenta. Los valores se quedarán ese día entre los 14 y 23 grados en Badajoz y los 13 y 19 grados en Cáceres.

El viernes será otra jornada lluviosa en Extremadura, donde se registrarán precipitaciones débiles o moderadas, generalizadas y persistentes, que pueden ir con tormenta. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios mientras que las máximas podrían ir en ligero ascenso. Estarán entre los 15 y 23 grados en Badajoz y los 14 y 19 en Cáceres.

Fin de semana y próxima semana

Para el sábado y el domingo se esperan más lluvias en la región. Todo apunta a que esta situación de inestabilidad continuará la semana que viene, cuando se prevé que persistan las lluvias en la comunidad debido a la entrada de nuevas borrascas atlánticas. «Seguirán dejando lluvias abundantes en el oeste peninsular», avanzan desde la Aemet.

Recomendaciones

El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

Por su parte, a la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.

Asimismo se aconseja, en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua y, en caso de necesidad, ponerse en contacto con el 112.