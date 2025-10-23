Aviso de la Aemet: una borrasca atlántica pone en alerta a Extremadura este sábado

Inminente cambio de tiempo en Extremadura. La borrasca Benjamin, la primera de gran impacto de la temporada en España, alterará la atmósfera durante los próximos días y dejará lluvias en la región. Pero será este fin de semana, con la llegada de otro frente atlántico, cuando se registrarán cuantiosas cantidades de precipitación en la comunidad. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado el aviso amarillo por lluvias en el norte de Extremadura. Esa alerta estará activa desde las dos de la madrugada del sábado hasta las seis de la tarde. Durante ese tiempo, en esa zona se podría registrar una precipitación acumulada de 40 litros en 12 horas.

Este jueves, con la llegada de la borrasca a la península, destaca ya la nubosidad en el cielo extremeño. Además, se esperan precipitaciones, débiles y dispersas, en la mitad norte. No se descarta lluvia ocasional en el resto de la comunidad. Irá remitiendo la nubosidad durante la segunda mitad del día. Las temperaturas se mantienen sin cambios por ahora, registrando valores suaves que se mueven entre los 16 y 27 grados en la provincia de Badajoz y los 16 y 24 en la de Cáceres. Se podrían originar rachas de viento fuertes, principalmente en el norte.

Según la previsión de la Aemet, el viernes será una jornada nubosa en Cáceres y en el norte de Badajoz. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar alguna tormenta, principalmente en áreas del norte. Podría darse brumosidad y nieblas dispersas en la primera mitad del día. «El viernes, el agua quedará restringida prácticamente a la provincia de Cáceres. Será el sábado cuando entrará un frente por el noroeste a últimas horas, dejando precipitaciones generalizadas durante la jornada del domingo», señala Marcelino Núñez, del delegado territorial de la Aemet en Extremadura. En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en descenso mientras las máximas se mantendrán sin cambios. Así, el mercurio se moverá este día entre los 14 y 27 grados en Badajoz y los 14 y 22 grados en Cáceres.

El sábado se espera la llegada de esa borrasca atlántica que también afectará a Extremadura. En este caso, aunque en un principio se esperaba que el frente principal impactara en Extremadura el sábado, se ha retrasado un poco y llegará el domingo. A pesar de este ajuste, para ese día ya se esperan precipitaciones persistentes en el norte de Cáceres, lo que ha obligado a la Aemet a activar los avisos amarillos. «A partir del sábado ya sí que se descuelga el frente atlántico un poquito más al sur y las precipitaciones sí que podrían ser generalizadas en toda la comunidad», añade Elena Sánchez, meteoróloga de la delegación territorial de la Aemet en la región.

En cuanto a las cantidades, Sánchez destaca que los registros podrían quedarse en esas dos jornadas, de sábado y domingo, entre los 40 y los 60 litros por metro cuadrado en el norte de Cáceres, «aunque es verdad que luego basta que haya un poquito de más de convección y esos valores aumenten», destaca.

Según los modelos meteorológicos, «ahora mismo lo más probable y lo que más parece es, acumulados por debajo de los 30 generalizados en Extremadura, luego ya más localmente en el norte de Cáceres y en la zona del Tajo y Alagón, pues ya superando los 40 y ya muy localmente en la zona del norte y tal con el relance geográfico sí que podrían superarse a lo mejor puntualmente los 100 litros», avanza la meteoróloga.

El sábado los valores estarán entre los 17 y 27 en Badajoz y los 16 y 25 en Cáceres.

Descenso térmico

El frente atlántico que cruzará la región de cara al fin de semana trae asociado mucha humedad y siendo un frente frío, hará que bajen mucho las temperaturas, sobre todo las máximas. «No se esperan cambios significativos de las temperaturas hasta el domingo, con un descenso tras el paso del frente», finaliza el delegado de la Aemet. Ese día los termómetros registrarán entre los 12 y 25 grados en la provincia pacense y los 11 y 22 en la provincia cacereña.

Esa jornada será también muy nubosa, con precipitaciones moderadas o localmente fuertes que barrerán la región de noroeste a sureste. se irán abriendo claros en el cielo al final del día. Tampoco se descartan brumas y nieblas matinales.