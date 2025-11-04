La Aemet amplía el aviso por lluvias y tormentas a toda Extremadura este miércoles

Tania Agúndez Badajoz Martes, 4 de noviembre 2025, 12:45 Comenta Compartir

Las lluvias regresan a Extremadura este miércoles y lo harán dejando generosa cantidad de agua. Durante esta jornada habrá que salir con paraguas y chubasqueros, ya que la entrada de una nueva borrasca por el Atlántico barrerá la región y dejará precipitaciones generalizadas por toda la geografía extremeña. Debido a que la lluvia puede ser intensa y llegar acompañada de tormentas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha extendido los avisos amarillos para este día a toda la comunidad.

Un extenso frente, frío y húmedo, enviará este miércoles múltiples bandas de precipitación al oeste de la Península Ibérica. Ya este martes se notará la llegada de esta borrasca, sobre todo durante la segunda mitad del día, cuando aumentará la nubosidad. Tampoco se descarta que caiga alguna precipitación débil y idspersa en el norte de la región.

Será el miércoles cuando el temporal entrará de en la comunidad, barriendo de oeste a este la región y dejando precipitaciones generalizadas. «La jornada será desapacible en el oeste de la Península: habrá lluvias, vientos intensos y tormentas», indican desde la Aemet.

Los cielos permanerán cubiertos con precipitaciones generalizadas durante todo el día. Las lluvias pueden ser localmente fuertes en el suroeste e ir acompañadas de tormentas, ocasionalmente con granizo. También pueden ser persistentes en el norte. Se esperan, además, rachas de aire fuertes en las zonas de sierra.

La Aemet ya han activado los avisos por lluvias y tormentas para este día en toda Extremadura. Esos avisos de nivel amarillo estarán vigentes entre las 10 y las 22 horas. En las Vegas del Guadiana, la zona de Barros y Serena y sur de Badajoz, las lluvias podrían dejar un acumulado de 20 litros por metro cuadrado en una hora. También se ha activado los avisos por tormentas, ya que se esperan granizo. En el resto de las zonas, nortes de Cáceres, Tajo y Alagón, Meseta cacereña, Villuercas y Montánchez y La Siberia extremeña, las cantidades de acumulado se sitúan en 15 litros en una hora.

Ampliar Avisos acitvos en Extremadura para este miércoles. Aemet

Según explica a HOY Marcelino Núñez, delegado territorial de la Aemet en Extremadura, este episodio podría dejar un acumulado total de más de 40 litros por metro cuadrado durante toda la jornada en zonas del norte de Extremadura. En la zona occidental de la región el acumulado podría situarse en 30 litros, mientras que en el resto de áreas estará en torno a los 15-20 litros. «El frente atravesará por completo la comunidad, por lo que dejará agua por todos lados», dice.

Segunda mitad de la semana

El jueves será un día de transición y, aunque los cielos puedan estar cubiertos durante la primera mitad del día con precipitaciones principalmente en el noreste de la región, la nubosidad irá remitiendo a partir de mediodía.

Será el viernes cuando aparecerá otro frente que dejará más lluvias, principalmente en el norte extremeño.

Todo apunta a que el fin de semana habrá una tregua y que Extremadura quede libre de lluvias el sábado y el domingo.

Según reseña Núñez, las temperaturas, aunque todavía serán algo altas para la época, irán bajando progresivamente a lo largo de esta semana. Las mínimas llegarán a bajar a los 5-6 grados mientras que las máximas estarán en torno a los 20-21 grados.

Aunque es difícil hacer un pronóstico para las siguientes semanas, dada la gran incertidumbre existente en cuanto a la tendencia más probable del tiempo, las predicciones sugieren que podrían seguir llegando nuevos frentes asociados a borrascas atlánticas. «Ya no hay bloqueo anticiclónico sobre la Península, por lo que pueden llegar perturbaciones debido a la posible circulación de borrascas», señala Núñez.

Recomendaciones

Ante episodios de lluvias intensas y persistentes, el 112 Extremadura recomienda a los ayuntamientos que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus municipios, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía se le aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra; no atravesar carreteras inundadas, no estaciones en cauces secos ni en las orillas de los ríos; y mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

Asimismo, en caso de emergencia contactar con el 112 Extremadura.