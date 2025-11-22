HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aviones acrobáticos que paran a repostar en el Aeropuerto de Badajoz. HOY

De aviones acrobáticos a helicópteros con órganos, así sube el tráfico aéreo en Badajoz

El 42% de las operaciones del Aeropuerto es con aviones no comerciales

J. López-Lago

J. López-Lago

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:57

Aviones acrobáticos, helicópteros que trasladan órganos o algún millonario que viene a cazar. En el Aeropuerto de Badajoz no solo hay aviones de Air Nostrum ... con los pasajeros que vienen o van a Madrid y Barcelona o a esos a destinos puntuales que se activan un breve periodo de tiempo. Esos vuelos comerciales sumaron el año pasado 1.991 operaciones, representan el 58% del total y, según los datos de Aena, movieron 89.153 pasajeros en el año 2024, un 12,5% más en comparación con el año anterior.

