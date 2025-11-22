De aviones acrobáticos a helicópteros con órganos, así sube el tráfico aéreo en Badajoz

Aviones acrobáticos, helicópteros que trasladan órganos o algún millonario que viene a cazar. En el Aeropuerto de Badajoz no solo hay aviones de Air Nostrum ... con los pasajeros que vienen o van a Madrid y Barcelona o a esos a destinos puntuales que se activan un breve periodo de tiempo. Esos vuelos comerciales sumaron el año pasado 1.991 operaciones, representan el 58% del total y, según los datos de Aena, movieron 89.153 pasajeros en el año 2024, un 12,5% más en comparación con el año anterior.

Sin embargo, el dato global se va a 91.352 pasajeros, lo que significa que 2.199 personas han usado el aeropuerto de Badajoz y no como usuarios de un vuelo comercial. De hecho, el 42% de esas operaciones (movimientos de aterrizaje y despegue) no tiene nada que ver con las rutas de Air Nostrum. En total hubo 1.455 movimientos ajenos a la rutina de esta compañía aérea en 2024, según los datos de Aena, que esta semana ha tenido que acoger en su aeropuerto de Badajoz (uno de los 47 que tiene en España) gran parte del tráfico del aeropuerto de Lisboa debido al colapso que ha provocado allí el congreso tecnológico Web Summit 2025, que mueve a magnates tecnológicos que se desplazan en aeronaves privadas.

Quienes no están familiarizados con la dinámica del único aeropuerto extremeño se preguntarán qué vuelos no comerciales atienden estas instalaciones. Al margen de las operaciones militares del Ala-23, que usa la misma pista, la estadística de Aena recoge otros movimientos ajenos a compañías aéreas. En su mayoría son de aviones de extinción y supervisión de incendios, principalmente entre los meses junio y octubre, que paran en Badajoz para repostar.

También se cuentan los aviones llegados de diferentes escuelas de aviación de España, que en cualquier día del año hacen las prácticas de aproximación instrumental aprovechando que el Aeropuerto de Badajoz dispone de sistema ILS, el cual sirve para guiar a los aviones hacia la pista de aterrizaje en condiciones de baja visibilidad.

El resto de operaciones no comerciales que registra el aeropuerto pacense, aunque ya en menor medida, es muy variada, explican a HOY fuentes conocedoras de esta actividad.

Se trata, por ejemplo de helicópteros sanitarios o movilizados por la Organización Nacional de Transportes que, aunque pueden aterrizar y despegar en el mismo Hospital Universitario de Badajoz, usan el aeropuerto para repostar o bien para hacer noche teniendo en cuenta que los helicópteros no pueden volar sin luz natural. Igualmente, cada vez que aterriza o despega un helicóptero de la Policía Nacional o la Guardia Civil, principalmente para repostar, la acción queda registrada por Aena como movimiento.

Los aviones ejecutivos, así denominados porque aunque sean para un fin particular pertenecen a una compañía, también aterrizan y despegan en el aeropuerto de Badajoz, al que suelen llegar muchos cazadores por esta vía. En cuanto a aviones de uso exclusivamente privado para su propietario, también se dan casos, pero suele ser algo excepcional, igual que los aviones acrobáticos que participan en festivales que tienen lugar en Portugal y que usan este aeropuerto extremeño para repostar.

Así, el total de operaciones no comerciales el año pasado fueron 1.991 en el Aeropuerto de Badajoz, lo que representa un crecimiento del 11,2%, según Aena

Récord en diciembre de 2024

En cuanto a diciembre de 2024, que es el último mes en el que Aena tiene datos por meses, un total de 8.381 pasajeros utilizaron las instalaciones del Aeropuerto de Badajoz, un 25,2% más que en el mismo periodo de 2023, siendo el mejor mes de diciembre en la historia del aeropuerto, y superando en un 7,3% la anterior cifra récord en un mes de diciembre alcanzada en 2019 con 7.808 viajeros. Por otro lado, los vuelos operados en diciembre fueron 256 entre aterrizajes y despegues, un 14,8% más que en el mismo mes de 2023.

De manera general, hay que decir que los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el año 2024 con 369.444.029 pasajeros, un 8,5% más que en 2023; gestionaron 3.203.747 movimientos de aeronaves, un 7,1% más que en 2023; y transportaron 1.421.640 toneladas de mercancía, un 18,1% más que el año pasado.

En total, en diciembre de 2024 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 26.925.911 pasajeros (un 7,2% más que en 2023); se registraron 239.377 movimientos de aeronaves (+5,7%); y se transportaron 124.571 toneladas de mercancía, un 11,5% más que en 2023, según ha indicado esta semana Aena en nota de prensa.