El avión matutino hacia Madrid sufre un retraso de una hora y veinticinco minutos al cambiar la aeronave

Retraso en el vuelo que hace la ruta Badajoz-Madrid. Los aproximadamente 70 pasajeros -avión casi lleno- que habían comprado su billete esta mañana para hacer el viaje de las 9.20 horas desde el aeropuerto extremeño se han quedado en tierra. No estaba la aeronave que debía transportarlos hasta la capital española. Al no tener avión, la llegada de otro a Badajoz ha hecho no que el vuelo se cancelase sino que se retrasara una hora y veinticinco minutos sobre el horario previsto. Esto es, el avión que debía salir a las 9.20 horas ha salido a las 10.45 desde el aeródromo pacense, según ha informado a HOY la compañía Air Nostrum, la concesionaria de los vuelos que realizan las rutas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona bajo la obligación de servicio público (OSP).

Unos 50 de esos 70 que debía volar a primer hora lo han hecho en el segundo avión, que tiene una capacidad máxima de medio centenar de pasajeros. El resto, según la compañía, se montarán casi todos en el vuelo previsto de esta tarde, a las 19.40 horas, aunque es posible que otros viajeros opten finalmente por realizar el desplazamiento a Madrid en coche.

Una usuaria que debía haber cogido el avión de esta mañana ha denunciado a HOY que, en realidad, debía haberlo tomado ayer por la tarde pero ese vuelo a Madrid se canceló. Se les anunció vía SMS y correo electrónico a las 14.40 horas y a las 13.51 horas, respectivamente, que no había avión (tenía que salir a las 18.35).

"Al final me quedé sin avión ayer domingo, pero también hoy, que se supone me reubicaban en el de esta mañana. Pero como han puesto un avión de 50 pasajeros en lugar del 70 que estaba previsto, se ha quedado gente fuera. Y una de esas personas he sido yo", ha indicado la viajera en cuestión.

Se da la circunstancia de que Extremadura no ha recuperado 5 de 22 de sus vuelos semanales a la capital española. La OSP que entró en vigor en octubre de 2018 establecía en 22 esa cantidad de vuelos mínimos a la semana. En el lado contrario, ya están restablecidos, según lo marcado por la Obligación de Servicio Público, la frecuencia de vuelos a Barcelona con salida y llegada desde la región.

El doble trayecto diario Badajoz-Madrid y Madrid-Badajoz no se ha recuperado según lo fijado en el concurso. Solo es posible los lunes.

La obligación de servicio público garantiza los vuelos regulares semanales desde la región a Madrid y Barcelona con precios bastante más asequibles que los que se pagaban anteriormente. Air Nostrum fue la adjudicataria de esas rutas por tres años, hasta 2021 (con prórroga para este 2022). y ha debido percibir 10,5 millones. A eso se añaden los 3,5 millones que recibirá este año por la prórroga de la OSP para este ejercicio.

Conlleva, según lo firmado, dos vuelos de ida y otros dos de vuelta durante cinco días a la semana a Madrid, salvo el domingo (solo hay uno de ida y otro de vuelta). Los sábados no hay conexión. Esto supone 22 vuelos a la semana con destino a la capital española. En el caso de Barcelona, se contempla un vuelo diario de ida y vuelta en cuatro jornadas semanales. Ocho vuelos disponibles.

La pandemia, con primero la prohibición de vuelos y después el desplome de la demanda, trastocó estos planes firmados por contrato. A pesar de la vuelta a una cierta normalidad desde la pasada primavera, Air Nostrum no ha recuperado la totalidad de los vuelos contemplados en la OSP firmada para los vuelos desde Extremadura. No hay vuelos, por ejemplo, los martes de la ruta Badajoz-Madrid y Madrid-Badajos. Y los jueves, que tenían que haber dos diarios tanto de ida como vuelta hay uno.

