El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto

Esta mañana un avión de Air Nostrum ha impactado con el ala contra un poste de uno de los hangares de la plataforma militar, concretamente ... con el que da refugio a los drones Predator. Esto ha trastocado los planes de vuelo del aeropuerto civil, que tiene en obras parte de sus instalaciones, razón por la que esta aeronave comercial estaba rodando por la plataforma militar de la Base Aérea.

Según ha averiguado este diario, debido a estas obras la torre de control le ha indicado que atraviese plataforma militar para acceder a pista, pero en esa maniobra el avión ha impactado contra el refugio del dron, ha quedado bloqueado y ello ha obligado a desembarcar a los 57 pasajeros y transportarlos en autobús al aeropuerto de Badajoz, situado a pocos metros. No ha habido ninguna víctima, solo daños materiales.

El incidente con la viga de esta carpa ha ocurrido con el avión de Air Nostrum que realizaba esta mañana el vuelo entre Badajoz y Madrid (IB2331). Según informan desde Air Nostrum no se ha declarado emergencia. «A consecuencia de este alcance el avión se ha detenido y los pasajeros han sido desembarcados. Posteriormente se les ha trasladado a la terminal donde están siendo reubicados para ser trasladados a Madrid en taxis o en el vuelo de la tarde», ha indicado la compañía filial de Iberia.

Ampliar Gráfico del lugar donde ha ocurrido este martes el incidente. María Díaz

Como se sabe, la Base Aérea de Talavera la Real permite a Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, entidad que gestiona los aeropuertos en España) usar la única pista que hay, en la que aterrizan y despegan los aviones militares F-5 del Ala-23. Sin embargo, hay una plataforma civil para los aviones comerciales y privados más cercana al aeropuerto, y una plataforma militar para las aeronaves del Ejército del Aire.