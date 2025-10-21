HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
El ala del avión comercial esta mañana tras impactar contra la carpa que da refugio al dron militar. HOY

El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto

La aeronave de Air Nostrum rodaba por la pista militar debido a obras en la zona civil y durante la maniobra de despegue el ala ha chocado contra la carpa, lo que ha obligado a desembarcar a 57 pasajeros

J. López-Lago

J. López-Lago

Martes, 21 de octubre 2025, 12:00

Esta mañana un avión de Air Nostrum ha impactado con el ala contra un poste de uno de los hangares de la plataforma militar, concretamente ... con el que da refugio a los drones Predator. Esto ha trastocado los planes de vuelo del aeropuerto civil, que tiene en obras parte de sus instalaciones, razón por la que esta aeronave comercial estaba rodando por la plataforma militar de la Base Aérea.

