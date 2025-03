«Tenía que haber llegado a Mérida a las nueve de la noche. Llegué casi a la una de la madrugada»

María Fernández Cáceres Viernes, 29 de abril 2022, 12:05 | Actualizado 20:47h. Comenta Compartir

«Tenía que haber llegado a Mérida sobre las nueve de la noche. Llegué casi a la una de la madrugada». Es el relato de la extremeña Isabel V. M., una de las personas que viajaban ayer en el tren que partió de Madrid con destino Extremadura poco después de las cinco y media de la tarde desde la capital española y quedó detenido varias horas en Illescas.

Es de Mérida, aunque vive en Alicante y vuelve a Extremadura cada vez que puede. «De Alicante a Madrid tardé dos horas y media. De Madrid a Mérida ni lo sé», señala. «No puede ser que este transporte sea tan precario. Nos hace quedarnos a la cola y así, no puede haber progreso», reflexiona.

La extremeña narra que el convoy salió puntual de Madrid. Cuando no había transcurrido todavía una hora de viaje, el tren se paró. «Cruzamos los dedos, porque sabemos de los problemas del tren extremeño», apunta la viajera. Los pasajeros comenzaron a preguntar qué ocurría, pero no obtuvieron respuesta. «El revisor estaba con cara de circunstancia y no sabía decirnos qué pasaba», cuenta. Al rato, se informó desde megafonía que los problemas se debían a motivos de seguridad.

El operador ferroviario confirmó ayer que se trataba de un fallo en el sistema relacionado con la señalización de la infraestructura, lo que ocasionó demoras en los trenes que circulaban por este punto. «Había un ambiente un poco tenso, aunque muy desagradable no fue porque la gente está ya resignada», cuenta.

El incidente interrumpió la circulación entre las estaciones del municipio madrileño de Griñón y la localidad toledana de Illescas. Como consecuencia, también se detuvo el tráfico ferroviario entre Madrid y Extremadura. «Cuando ya habían pasado más de tres horas, el tren comenzó a moverse como si no hubiera ocurrido nada».

Hay que recordar que la línea Extremadura-Madrid es de vía única. Por eso, cuando existe cualquier avería o incidencia en algún punto, toda la vía queda detenida porque el tráfico no se puede derivar por otro sitio, como sí ocurre con las dobles vías.

Llegaron a Mérida cerca de la una de la madrugada, «con el cuerpo baldado». Renfe puso taxis para acercar a los pasajeros a puntos como Castuera y Almendralejo. Isabel, que viajaba sola, se quedó sin cenar con su hermana y amigos como tenía previsto. «Mi plan era una cena, pero qué pasa con los que tuvieran compromisos laborales, los que venían de turismo... No es un problema anecdótico, pasa y mucho», concluye.

En lo que va de año el tren extremeño ha registrado varias incidencias, la última hace diez días, un avería en la señalización que causó un retraso de 45 minutos en el tren Madrid-Cáceres de media distancia. El fallo tuvo lugar en el tramo comprendido entre las estaciones de Plasencia y Monfragüe.

