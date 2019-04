La avenida de la discordia La vía, que atraviesa el municipio, está salpicada de baches. :: palma Valdeobispo reclama a Parques Nacionales que arregle la vía que cruza el pueblo, y este dice que ni siquiera es una carretera A.A. CÁCERES. Domingo, 7 abril 2019, 08:54

«Es la carretera que cruza el pueblo, y la han arreglado una vez en once años», asegura Óscar Alcón, alcalde de Valdeobispo. «En realidad no se trata de una carretera propiamente dicha, sino de un camino asfaltado», contesta el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que es el dueño de la vía. De esto último es de lo único que no hay duda, mal que le pese al propietario, que está en trámite para deshacerse de ella.

El tramo «va del colegio de Valdeobispo a la cercana localidad de Santibáñez el Alto», detalla el regidor del municipio cacereño (664 habitantes, a unos 15 minutos en coche de Plasencia). «Atraviesa todo el pueblo, es la avenida principal», añade Alcón, que asegura que llevan más de una década reclamando al organismo estatal que se ocupe de esta vía, pero que no consiguen que sus llamadas sean atendidas.

El tramo de la polémica «carece de señalización, tiene baches y está sucio», detalla el alcalde de Valdeobispo, que recuerda que era de la Confederación Hidrográfica del Tajo hasta que este organismo público se lo cedió a Parques Nacionales, que lo confirma y añade que esa cesión se produjo en el año 2007. Alcón mantienen que desde entonces, solo la han limpiado una vez, y que el estado actual de la vía, sobrada de baches, hace que la necesidad de arreglarla sea ya una urgencia.

«La vía en cuestión -explica su dueño, que detalla que su recorrido es de 12,6 kilómetros- no presta ningún servicio al Organismo ni está en el interior de ninguna de sus fincas ni tiene ninguna relación con sus funciones, y de hecho, se vienen haciendo gestiones para que sea asumida por la entidad que corresponda según el uso y servicio de la vía».

Al Ayuntamiento, de hecho, le gustaría que la carretera cambiara de manos. «Hemos pedido la cesión de la titularidad, pero si se hace, ha de ser con la vía en buen estado, y no como está ahora», explica el regidor, que recuerda que en su día tuvieron que instalar bandas reductoras de velocidad porque los coches pasaban muy deprisa, lo que entrañaba riesgos tratándose de un tramo importante para la localidad.

«En tanto la vía se asuma por la entidad que corresponda -añade Parques Nacionales-, el Organismo viene realizando un mantenimiento acorde con las características de los caminos o accesos que le fueron adscritos, y en este caso se han realizado un parcheo de baches en 2013 y limpieza de cunetas en ese mismo año y en 2017». «De hecho -continúa-, el año pasado se llegó a tramitar un expediente para actuar en esta carretera, que por motivos resupuestarios no se pudo llegar a adjudicar. En esta anualidad se va a realizar un nuevo bacheado de manera inminente, pues ya está encargado a una empresa especializada».

«Además -concluye-, se ha previsto un importe adicional de diez mil euros para actuaciones de mantenimiento de las vías que tiene a su cargo el Organismo en la provincia de Cáceres». Estas vías son las siguientes: variante del camino local de La Pesga a la C-512 (Coria-La Alberca), acceso de Guijo de Granadilla a la presa de Gabriel y Galán (3,6 kilómetros), camino de Abadía a la C-513 (3,5 kilómetros) y camino de servicio hasta el entronque con la carretera de Zarza de Granadilla.