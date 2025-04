Nuestro AVE por Toledo

El tren de Madrid a Toledo parece el Metro de Londres: todo el mundo habla en inglés. Solo al principio, nada más montarnos, dos guías ... se saludan en castellano, después se centran en sus grupos de turistas y cambian al inglés. Voy al baño, cambio de vagón y el inglés sigue siendo el idioma no ya predominante, sino exclusivo. Así son los Avant toledanos: un tren de ida desde Madrid cada hora, 15 convoyes al día entre las siete de la mañana y las nueve de la noche; y diez combinaciones de vuelta, con un tren cada hora por la tarde, hasta cerca de las diez de la noche, pensados para traer ingleses, coreanos, japoneses… Un ferrocarril para turistas y una ciudad inhabitable en el casco viejo.

Comida informal con varios profesores toledanos. Los naturales de la ciudad nacieron en el casco antiguo y allí pasaron su niñez y su adolescencia. Ahora viven en urbanizaciones situadas en pueblos dormitorio de la periferia. «Es imposible vivir en el centro porque los pisos son caros, porque la mayoría se han convertido en apartamentos turísticos, porque ya no hay tiendas de barrio y porque está todo tan infestado de turistas que es imposible hacer vida normal. Una pena», detallan.

Efectivamente, pasear por el casco antiguo toledano es un poco desolador. En los días previos a Semana Santa, la ciudad está tomada por miles de adolescentes guiados por profesores. Hacen la clásica excursión de un día desde sus colegios e institutos de Madrid. Además, desde las nueve de la mañana, que llegan el primer tren y los primeros autocares de Madrid con excursionistas, la ciudad vieja es un hervidero de grupos de admirados viajeros siguiendo a guías que enarbolan paraguas rojos. En la plaza de Zocodover, es imposible encontrar un velador vacío hasta que se van los turistas y, callejeando, el 90% de los negocios son de entretenimiento y capricho: comercios de turrones, boutiques del mazapán, tiendas de espadas, hornos de empanadillas, franquicias de tonterías, sucursales de chacinas salmantinas… No es fácil comprar un kilo de filetes, un tambor de detergente, el preparado para una paella…

Toledo es un parque temático descontrolado que expulsa a los vecinos de toda la vida. Alrededor de las murallas y sus puertas, grandes aparcamientos disuasorios reciben miles de coches de las urbanizaciones periféricas. En uno próximo a la estación de ferrocarril, aparcan los cientos de trabajadores que llegan en los trenes que parten de Atocha a las 06.42 y a las 07.47 horas, antes de que los turistas empiecen a moverse. Esos trenes son rápidos, tardan 36 minutos, pero no es raro que se adelanten y lleguen en media hora. El viaje de ida y vuelta, para quienes no usen los bonos de Renfe, cuesta 22.20 euros.

El tren de alta velocidad ha cambiado Toledo. Les conté hace unos meses que un taxista me comentó que los japoneses no venían porque no llegaba el Avant, pero en cuanto se acabó la vía de alta velocidad, la invasión ha sido formidable. Habrá que ir pensando en la repercusión de un tren rápido de verdad llegando a Extremadura. Impulsará la actividad turística, pero también cambiará las ciudades. La idea es que ese tren pase por Toledo y eso va a complicar la terminación del tren rápido extremeño. La estación toledana es de término: las vías acaban allí. En la mayor parte de la línea, por esas vías solo circulan los trenes entre Madrid y Toledo. Esa exclusividad facilita la puntualidad. Es 'su' tren. El trazado a partir de Toledo, camino de Talavera, provoca quebraderos de cabeza en Castilla la Mancha. Me temo que tardaremos unos años en viajar en trenes vertiginosos donde el inglés sea la lengua mayoritaria.