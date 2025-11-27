HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Protesta de auxiliares de Enfermería a las puertas del Sepad. J. M. ROMERO

Auxiliares de Enfermería y cuidadores también salen a la calle para exigir mejores condiciones laborales

Ambos colectivos protagonizan sendas concentraciones en Mérida

A. B. Hernández

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:32

Ayer fueron los enfermeros del Sepad y hoy son los técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería y los ATE-cuidadores. Ambos colectivos han protagonizado ... sendas concentraciones de protesta en Mérida. Los primeros, ante la sede del Sepad. Los segundos, frente a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

