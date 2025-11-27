Auxiliares de Enfermería y cuidadores también salen a la calle para exigir mejores condiciones laborales
Ambos colectivos protagonizan sendas concentraciones en Mérida
A. B. Hernández
Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:32
Ayer fueron los enfermeros del Sepad y hoy son los técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería y los ATE-cuidadores. Ambos colectivos han protagonizado ... sendas concentraciones de protesta en Mérida. Los primeros, ante la sede del Sepad. Los segundos, frente a la Presidencia de la Junta de Extremadura.
Más salario y mejores condiciones laborales han centrado las reivindicaciones de los dos sectores, que han estado respaldados por las organizaciones sindicales.
En el caso de los técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería reclaman cobrar lo mismo que quienes realizan idénticas funciones en el SES y su pase del grupo C2 en el que se encuentran al C1, cuyos requisitos de titulación cumplen.
Noticia relacionada
2.400 auxiliares de enfermería están llamados a la huelga en el SES este viernes
Los ATE-cuidadores, por su parte, piden que su jornada laboral anual, que es del 80%, pase al 100%. Cabe recordar que la Junta ha aumentado en este curso escolar la jornada laboral diaria de estos profesionales hasta el 90% y que el próximo será del 100%, pero el colectivo mantiene una jornada anual del 80%, de tal modo que los ATE trabajan en los meses en los que los centros educativos cuentan con alumnos.
La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha secundado la concentración en la plaza del Rastro. «No puede ser que haya trabajadoras cobrando menos del SMI», ha dicho tras criticar que estas trabajadoras no estén contratadas durante todo el año.
De Miguel ha asegurado que su formación se compromete a «acabar con la precarización en la administración pública. Vamos a empezar con las que más lo están sufriendo, que son las que se están echando a sus espaldas la inclusión educativa, y lo hacen cobrando una miseria».
A las tres concentraciones de protesta de esta semana le seguirán mañana las dos jornadas de huelga convocadas por el sindicato USO. A la primera, de ámbito autonómico, están citados todos los empleados de la administración general de la Junta para reclamar equiparación salarial con sus homólogos de otras comunidades. A la segunda, nacional, están llamados los técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería del Sepad y del SES, para reclamar la subida de grupo del C2 al C1.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión