Auxiliares de Enfermería y cuidadores también salen a la calle para exigir mejores condiciones laborales

Ayer fueron los enfermeros del Sepad y hoy son los técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería y los ATE-cuidadores. Ambos colectivos han protagonizado ... sendas concentraciones de protesta en Mérida. Los primeros, ante la sede del Sepad. Los segundos, frente a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Más salario y mejores condiciones laborales han centrado las reivindicaciones de los dos sectores, que han estado respaldados por las organizaciones sindicales.

En el caso de los técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería reclaman cobrar lo mismo que quienes realizan idénticas funciones en el SES y su pase del grupo C2 en el que se encuentran al C1, cuyos requisitos de titulación cumplen.

Los ATE-cuidadores, por su parte, piden que su jornada laboral anual, que es del 80%, pase al 100%. Cabe recordar que la Junta ha aumentado en este curso escolar la jornada laboral diaria de estos profesionales hasta el 90% y que el próximo será del 100%, pero el colectivo mantiene una jornada anual del 80%, de tal modo que los ATE trabajan en los meses en los que los centros educativos cuentan con alumnos.

Ampliar Protesta de los ATE-cuidadores ante la sede de la Presidencia de la Junta. HOY

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha secundado la concentración en la plaza del Rastro. «No puede ser que haya trabajadoras cobrando menos del SMI», ha dicho tras criticar que estas trabajadoras no estén contratadas durante todo el año.

De Miguel ha asegurado que su formación se compromete a «acabar con la precarización en la administración pública. Vamos a empezar con las que más lo están sufriendo, que son las que se están echando a sus espaldas la inclusión educativa, y lo hacen cobrando una miseria».

A las tres concentraciones de protesta de esta semana le seguirán mañana las dos jornadas de huelga convocadas por el sindicato USO. A la primera, de ámbito autonómico, están citados todos los empleados de la administración general de la Junta para reclamar equiparación salarial con sus homólogos de otras comunidades. A la segunda, nacional, están llamados los técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería del Sepad y del SES, para reclamar la subida de grupo del C2 al C1.