El autor confeso del disparo que mató al ganadero de Feria: «Fue un accidente»

No quería disparar, pero tropezó hacia atrás con una pata de la mesa, apretó el gatillo de forma accidental y el cartucho llenó de plomo ... el pecho de la víctima. Esa es la versión que dio este lunes el autor confeso del disparo que acabó con la vida de José Fernández González, el ganadero de 74 años asaltado la madrugada del 10 de mayo de 2020 en un cortijo próximo a Feria.

La Fiscalía considera que tanto el autor del disparo como los otros dos hombres procesados deben responder de esa muerte, una acusación a la que ayer dieron respuesta los tres acusados: el primero, autor del disparo, dijo que su intención no era matarlo; el segundo se negó a responder a las preguntas de las acusaciones y sólo contestó de forma escueta a las cuestiones que le planteó su letrado, José Duarte; el tercero asumió haber estado en la finca, pero garantizó que no entró en la casa porque su misión era vigilar desde la cochinera.

Testimonio de la viuda

Poco que ver con el desgarrador testimonio de la viuda, que decidió testificar por videoconferencia para evitar el contacto con los acusados. «Imagine estar en una película de terror siendo yo la protagonista», dijo antes de romper a llorar.

Sus explicaciones fueron precisas: uno de los delincuentes llamó a la puerta del cortijo diciendo que se le había parado el coche; su marido abrió pero, al sospechar del engaño, le gritó para que fuera dentro a por la escopeta; pero cuando ella salió dos encapuchados le arrebataron el arma mientras el tercero, a cara descubierta, la apuntó con otra escopeta. Después llevaron a su marido a una nave y al volver rebuscaron en toda la casa mientras los amenazaban con las dos escopetas que ellos tenían en el cortijo y una tercera escopeta que llevaban los asaltantes.

Finalmente encontraron varios fajos de billetes, 40.000 euros en total, pero no se conformaron con lo hallado y después de apuntarlos los tres a medio metro de distancia, el que tenía la cara descubierta descerrajó un disparo a su marido, que cayó malherido y murió. Después, a ella le ataron las manos a la espalda para que no pudiera avisar.

Ese es el relato que ofreció la superviviente del asalto, unas explicaciones que sólo coincidieron en parte con lo expuesto por los procesados. El primero en declarar, Antonio Jesús M.M., dijo que había trabajado tres meses en esa finca pero negó haber dado la información a sus compinches para que actuaran. «No fue algo planificado, fue José Manuel quien nos llamó a Daniel y a mí para ir a por unos cochinos. Yo en esa época estaba bastante enganchado a las drogas y no recuerdo muchos detalles».

Los dos procesados que decidieron declarar aseguran que su intención inicial sólo era robar cochinos en la finca

Aseguró Antonio Jesús que fue Ana, la pareja de José Manuel, quien los acercó a la finca. «Yo me fui a la cochinera a esperarlos, pero escuché a la mujer gritar y salí corriendo hacia la casa. Cuando me acerqué Daniel tenía la escopeta en la mano pero me dijo que no pasaba nada, que siguiera vigilando. Después huimos en el Opel Vectra de don José y no me enteré de lo que había pasado hasta llegar a Castilblanco».

«Daniel hincó las rodillas llorando, decía que el hombre se había abalanzado sobre José Manuel y a él se le había escapado un tiro al aire –añadió Antonio Jesús–. Yo le dije que se entregara pero José Manuel se opuso». «Lo de don José me afectó bastante, él estaba siempre trabajando con nosotros. No se merecía el final que ha tenido, ni ella ni él».

No quiso declarar

El segundo en hablar fue José Manuel R.G., pero sólo contestó a las preguntas de su letrado. «A Daniel se le escapó el disparo».

Quién sí ofreció detalles fue el autor confeso del disparo, Daniel G. C., de quien dijo su letrada que presenta inteligencia límite y rasgos de personalidad inmadura. En su declaración aseguró que fue José Manuel quien lo llamó para ir a buscar cochinos. «Yo me asomé a la ventana de la casa y al darme la vuelta José (el ganadero) se me echó en lo alto. Pegué una voz y José Manuel vino a quitármelo de encima (...). Yo no quería entrar en la casa, pero José Manuel me apuntó y me obligó a hacerlo».

Añade Daniel que José Manuel fue con el ganadero a una nave. Después volvieron y encontró varios fajos de billetes en la casa, momento en el que José Manuel amenazó a la mujer con cortarle los dedos si no decía dónde estaba el resto del dinero. «En ese momento José se abalanzó sobre José Manuel, yo reculé y le di al gatillo sin querer. Estaba apuntando al suelo pero al tropezar con la pata de la mesa la escopeta se levantó y disparé sin querer. Pensé que le había dado al techo pero vi que José tenía un agujero en el hombro».

Asegura Daniel que huyeron y que al llegar a Castilblanco de los Arroyos, José Manuel le dio 3.000 euros. «Me dijo que me callara, que a mi familia le hacía falta».

«¿Ha cambiado su declaración?», indicó Miguel Ángel Cristo Tinoco, el abogado que lleva la acusación particular. «Por miedo, estaba amenazado por José Manuel. Hasta que mi padre me dijo que no tenga miedo de nadie y que diga la verdad».

Las parejas, acusadas

Junto con los tres principales procesados, también declararon sus parejas. Victoria, la entonces compañera de Antonio Jesús, dijo que fue él quien propuso a José Manuel y a Daniel ir a robar . También afirmó que pocos días antes los tres varones intentaron sin éxito robar en esa misma finca pero no lo consiguieron porque «vieron luz».

De esa tentativa anterior, negada por los tres principales acusados, dio detalles la entonces pareja de José Manuel. Reconoció que fue ella quien los llevó a la finca las dos veces. «Mi marido me dijo que el dinero se lo repartieron entre los tres».

Finalmente declaró la expareja de Daniel. Ella coincidió en que fue Antonio Jesús quien llamó a Daniel para proponerle el robo. El juicio continuará este martes.