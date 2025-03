La autopsia revela que el bebé de la joven detenida en Cilleros el pasado verano nació vivo

El juzgado número 2 de Coria avanza en la instrucción de la causa abierta por el suceso que el pasado verano conmocionó a los vecinos ... de Cilleros, en Sierra de Gata. Una joven de la localidad fue detenida el 21 de junio, tres días después de hallar muerto a su bebé recién nacido en su casa. La titular del juzgado decretó su prisión provisional comunicada y sin fianza y desde entonces la joven permanece ingresada en la prisión de Cáceres acusada de un posible delito de asesinato.

Con el levantamiento del secreto del sumario se ha conocido ahora que la autopsia practicada al recién nacido ha revelado que el mismo nació vivo y que murió después a consecuencia de las lesiones que sufrió.

«Lo que se trata de determinar es si esas lesiones que le ocasionaron la muerte fueron o no accidentales», explica Ángel Luis Aparicio, el abogado que ha asumido la defensa de la joven.

«Mi clienta ha declarado que solo recuerda estar duchándose y ponerse de parto, nada más, que a partir de ese momento no recuerda qué ocurrió porque entró en shock», dice el letrado. «No sabía que estaba embarazada porque tenía un embarazo que se conoce como críptico o silencioso», sostiene Aparicio.

El embarazo críptico es aquel en el que la mujer desconoce que está embarazada hasta que se encuentra en un avanzado estado de gestación o, incluso, hasta que llega el momento del parto. Es el motivo por el que este tipo de embarazo también se conoce como silencioso o sigiloso o como embarazo negado. De hecho, en este tipo de gestaciones, las pérdidas o sangrados pueden ser confundidos con la menstruación, lo que contribuye a que el embarazo permanezca oculto.

«En este caso la joven no sabía que estaba embarazada hasta que se puso de parto en el domicilio de sus padres en Cilleros, como no lo sabía nadie de su entorno», insiste el abogado. Hasta la tarde noche del 16 de junio, cuando tuvo lugar el trágico suceso.

Informe de imputabilidad

La joven, que no tenía seguimiento ginecológico, acudió a la localidad serragatina, en la que no residía habitualmente, para visitar a sus padres y se puso de parto. Hasta la casa familiar se desplazaron entonces sanitarios, que no pudieron hacer nada por el recién nacido, el juez de guardia para el levantamiento del cadáver y también guardias civiles.

La mujer fue trasladada hasta el Hospital de Coria, para recibir la atención médica que precisaba, y la Guardia Civil puso en marcha una investigación para determinar las causas de la muerte del bebé. La autopsia reveló que el bebé había nacido vivo y que murió a consecuencia de las lesiones que sufrió posteriormente, motivo por el que la Guardia Civil detuvo a la madre y la jueza la envió a prisión acusada de un posible delito de asesinato.

«Ahora se está a la espera del informe del equipo médico forense, el informe de imputabilidad, que determine qué grado de consciencia tenía la madre en el momento en que sucedieron los hechos», aclara Ángel Luis Aparicio, para ajustar la acusación y las penas que podría llevar aparejadas.