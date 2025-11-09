La Junta plantea dar 2.000 euros a los autónomos con jubilación activa

La Junta de Extremadura propone dar 2.000 euros a los autónomos que, cumplidos los 65 años, decidan acogerse a la nueva modalidad de jubilación ... activa, que permite compatibilizar el cobro de una parte de la pensión con el mantenimiento de la actividad.

La Consejería de Economía de la Junta de Extremadura prepara un nuevo decreto regulador de ayudas al trabajo autónomo, en el que incide en las medidas para fomentar la consolidación del empleo en la región. Con ese fin, también prevé conceder incentivos a los trabajadores por cuenta propia que hayan recibido la subvención autonómica para el inicio de la actividad en los dos últimos años, procedentes del desempleo, y que mantengan desde entonces el alta en la Seguridad Social durante cuatro o cinco años.

Este decreto es complementario a las ayudas que tiene en vigor la Junta de Extremadura para los autónomos, que fueron renovadas el pasado año. El Gobierno regional aprobó un nuevo decreto con cinco líneas. Entre ellas, se mantenían los programas habituales, destinados a parados que se convierten en autónomos, a ocupados que pasan al autoempleo y a autónomos que contratan a un familiar colaborador. A esto se sumaba una subvención equivalente al alta de la Seguridad Social, denominada tarifa cero para autónomos, que se había creado en septiembre de 2023 y que de esta forma se incorporaba a la norma reguladora. Por último, se mejoraba el pago añadido por mantenimiento de la actividad a partir del tercer año, una medida que puso en marcha el Ejecutivo anterior pero que tenía condiciones de acceso. Con ello se premia a los trabajadores que superan el mínimo de dos años de actividad que se exige con la concesión de la ayuda inicial.

Además de estas novedades, el nuevo decreto también incrementó el importe a recibir, que puede llegar hasta 15.920 euros, mientras que antes el tope estaba en 10.000. La primera convocatoria de estas ayudas recibió más de 16.000 solicitudes, lo que ha llevado a la Consejería de Economía y Empleo a aumentar la dotación inicial de 50 a 62,3 millones de euros. La segunda entrega, que se puso en marcha el pasado mes de agosto, cuenta con 47,5 millones de euros.

Como complemento a estas líneas, Economía trabaja en un nuevo decreto que prestará especial atención a la consolidación del empleo autónomo. Con ese fin, se crea la denominada Tarifa Quédate, para personas trabajadoras autónomas mayores de 65 años que se hayan acogido a la jubilación activa, una nueva modalidad que está en vigor desde el pasado 1 de abril.

La ayuda asciende a 2.000 euros. Para recibirla, se exige mantener el alta durante al menos dos años más de manera ininterrumpida desde la fecha la resolución de la jubilación activa.

Según el plan estratégico que acompaña al proyecto de decreto, Economía prevé destinar 500.000 euros a este nuevo programa, con el que se podrían beneficiar por tanto 250 autónomos de la región.

Mantenimiento del alta

Asimismo, la Junta creará una nueva ayuda por continuar con el alta ininterrumpida durante tres años, con el compromiso de una anualidad adicional. El importe asciende a 2.500 euros, pero si la actividad se ejerce en un municipio de menos de 300 habitantes se sumarán otros 500, con lo que llegará a 3.000 euros.

En este caso, la convocatoria contará con una dotación de 5 millones de euros, cantidad con la que se espera alcanzar los 2.000 beneficiarios. Este programa se destina a las altas ininterrumpidas desde el 1 de enero de 2023 y que recibieran la ayuda de la Junta para desempleados que se hacen autónomos, ya sea con el decreto anterior, de 2022, o con el actual, de 2024.

Como continuación a esta línea, se crea una ayuda para las altas ininterrumpidas durante cuatro años con el compromiso de sumar una quinta anualidad. La cuantía es la misma, 2.500 euros con posibilidad de llegar a 3.000 en zonas rurales; y también se destina a los parados que iniciaron su actividad como autónomos a partir del 1 de enero de 2023 y percibieron la subvención autonómica. Como en este caso los requisitos no se cumplirán hasta el 1 de enero de 2027, este programa no se incluirá en la primera convocatoria del nuevo decreto.

Por último, Economía concederá ayudas para el pago de la cuota reducida de la Seguridad Social a los autónomos que se encuentren en situación de alta desde el 15 de febrero de 2024 cuyos rendimientos económicos netos sean inferiores al salario mínimo interprofesional anual. El importe será de 960 euros. La convocatoria contará con 1 millón de euros para ese fin, con lo que se espera generar un millar de beneficiarios.