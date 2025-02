Lo nuestro es el autobús

En El País que Nunca se Acaba, lo habitual ha sido moverse en autobús. Nuestra red ferroviaria es deficiente y deja grandes áreas de la región sin vía férrea y aeropuerto solo tenemos uno y con conexiones básicas a Madrid y Barcelona. Así que lo ... nuestro es el bus. La Empresa, el Leda, el Autorrés no son palabras, son conceptos que evocan viajes, emigración, estudios, amores, traslados... En otras regiones de España, Ryanair, Easy Jet o Vueling son palabras comunes. Aquí suenan a chino. Sobre todo en Cáceres, donde no hay aeropuerto ni se le espera al igual que en otras 13 provincias españolas «desgraciaítas».

Lo nuestro, ya digo es el bus y ahí aplicamos el ingenio para llamar el Directo al autobús de línea de la empresa Mirat que cogía mi madre para venir de Ceclavín a Cáceres en zigzag. Aunque el autobús con el nombre más ingenioso era la Milagrosa, que iba de Helechosa de los Montes a Villanueva de la Serena y solo llegaba cuando se producía un milagro. Y hablando de Helechosa... Es el pueblo español más alejado de su capital de provincia: 227 kilómetros. Y el viaje en bus dura hoy seis horas con transbordo en Talarrubias.

Estas circunstancias provocan que El País que Nunca se Acaba sea la región española más interesada en el proyecto de ley de movilidad sostenible que está actualmente en discusión parlamentaria. Para hacernos una idea de la importancia del autobús de línea en Extremadura, baste el dato de que contamos con 1.051 autocares autorizados y 116 empresas.

El problema es que muchos de esos autobuses están infrautilizados porque no pueden operar con otras partes de España ni establecer rutas con otras comunidades autónomas. Para más inri, los operadores con líneas internacionales que pasan por Extremadura no pueden hacer cabotaje. Por ejemplo, Flix Bus, el Ryanair de las provincias sin aeropuerto, hace la línea Málaga-Córdoba-Badajoz-Lisboa, pero no puede recoger viajeros de Málaga a Badajoz, a pesar de que no hay ninguna concesión de línea de autobús que una estas dos ciudades.

Según el Observatorio del Transporte de Viajeros por Carretera del Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana (enero 2023), en Extremadura no se puede viajar directamente en autobús entre Cáceres y Ciudad Real, entre Badajoz y Ciudad Real ni entre Badajoz y Málaga. Eso solo entre capitales de provincia. Hay líneas que no se han licitado nunca, más de la mitad de las concesiones están caducadas y la situación es complicada y tiene una solución si pensamos en el viajero: liberar las líneas y que haya libre competencia, al tiempo que las conexiones deficitarias se financian mediante recursos públicos para no dejar ningún pueblo aislado.

¿Cómo está la situación en Europa? Pues, en general, liberalizada. En el Reino Unido fueron pioneros en esa liberalización de las líneas, ya se hizo en 1980. El último en liberalizar ha sido Portugal en 2019. En medio, está la libertad para establecer autobuses de línea entre localidades en Suecia, Noruega, Italia, Francia y Alemania.

¿Por qué no en España? Aquí, las presiones de los grandes grupos son muy fuertes y el miedo a la competencia de empresas de bajo coste como la alemana Flix Bus es tremendo por parte de las corporaciones que controlan las líneas. En estos países europeos, la liberalización ha facilitado la creación de nuevas líneas y nuevas conexiones, han bajado los precios y ha aumentado la demanda. En Un País que Nunca se Acaba necesitamos autobuses que sean de verdad directos, que no lleguen de milagro y que cubran todo el territorio.