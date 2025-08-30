HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aumentan un 3,8% los delitos, pero Extremadura se mantiene como la región más segura

La tasa sitúa a Extremadura con 16,8 delitos menos por cada 1.000 habitantes que la media nacional, que es de 50,3

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 30 de agosto 2025, 08:03

Extremadura sigue siendo la comunidad autónoma más segura de España con una tasa de 33,5 delitos por cada mil habitantes en el primer semestre de 2025, según los datos del Balance de Criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior. En concreto, esta tasa sitúa a Extremadura con 16,8 delitos menos por cada 1.000 habitantes que la media nacional, que es de 50,3.

El número de delitos entre enero y junio de 2025 se ha situado en la región en 17.901, es decir, 660 delitos conocidos más que durante el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 3,8%. Con respecto a la tipología de los delitos, se produjeron 5 homicidios dolosos y asesinatos consumados, 2 más. Los delitos contra el patrimonio ha experimentado un incremento del 2,4%.

