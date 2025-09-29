HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Plaza Mayor de Plasencia acogió una concentración similar el pasado mes de mayo. HOY

Aumenta la ayuda de la Agencia Extremeña de Cooperación a Gaza

Redacción

BADAJOZ.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid) continúa realizando acciones dirigidas a apoyar a la población palestina, en la franja de Gaza, afectada, aseguran desde la Junta de Extremadura, por la «crisis humanitaria».

De este modo, durante 2024 se destinó un total de 159.000 euros para Gaza, fondos que han permitido atender a cerca de 380.000 personas mediante servicios y equipamientos médicos, a través de colaboraciones con organizaciones internacionales como Cruz Roja y UNRWA.

MÁS INFORMACIÓN

Asimismo, para 2025, la Junta indica que tiene previsto destinar un total de 310.000 euros, canalizados a través de diferentes organizaciones humanitarias, «con el objetivo de atender las necesidades más urgentes y contribuir a la protección de los derechos fundamentales de la población gazatí».

En nota de prensa, la Junta de Extremadura recuerda que coordina estas acciones con organismos internacionales, agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales con presencia en el territorio de Gaza, así como con otras comunidades autónomas, consolidando «un trabajo conjunto y solidario que trasciende fronteras regionales».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  2. 2 Olivenza llora la muerte de la joven Carmen, «chaparrita de La Encina» y atleta
  3. 3

    Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor
  4. 4 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  5. 5 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  6. 6 Sanguijuelas del Guadiana revientan la Torre Lucía de Plasencia
  7. 7 El sepelio de la joven fallecida será en la Iglesia Santa María Magdalena
  8. 8 Guardias civiles y jugadores gitanos se enfrentan por una buena causa en Villafranco
  9. 9 La lluvia y el viento suspenden el Día de la Bicicleta en Badajoz
  10. 10 Detenido un joven de 21 años como presunto autor de un asesinato de una mujer en Sevilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aumenta la ayuda de la Agencia Extremeña de Cooperación a Gaza

Aumenta la ayuda de la Agencia Extremeña de Cooperación a Gaza