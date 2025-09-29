Aumenta la ayuda de la Agencia Extremeña de Cooperación a Gaza

Redacción BADAJOZ. Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid) continúa realizando acciones dirigidas a apoyar a la población palestina, en la franja de Gaza, afectada, aseguran desde la Junta de Extremadura, por la «crisis humanitaria».

De este modo, durante 2024 se destinó un total de 159.000 euros para Gaza, fondos que han permitido atender a cerca de 380.000 personas mediante servicios y equipamientos médicos, a través de colaboraciones con organizaciones internacionales como Cruz Roja y UNRWA.

MÁS INFORMACIÓN EE UU reconoce la aspiración de los palestinos para convertirse en un Estado

Asimismo, para 2025, la Junta indica que tiene previsto destinar un total de 310.000 euros, canalizados a través de diferentes organizaciones humanitarias, «con el objetivo de atender las necesidades más urgentes y contribuir a la protección de los derechos fundamentales de la población gazatí».

En nota de prensa, la Junta de Extremadura recuerda que coordina estas acciones con organismos internacionales, agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales con presencia en el territorio de Gaza, así como con otras comunidades autónomas, consolidando «un trabajo conjunto y solidario que trasciende fronteras regionales».