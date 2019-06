Las aulas de la región acogen a 380 alumnos de fuera, la mayoría andaluces A.A. CÁCERES. Domingo, 30 junio 2019, 13:36

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito sanitario, Extremadura no tiene convenios en materia educativa con ninguna de las tres regiones limítrofes. Lo que sí hay son centenares de plazas en colegios e institutos ocupadas por alumnos empadronados en algunas de esas tres autonomías con las que se toca, un fenómeno que también se da a la inversa.

En total son 380 los alumnos que estudian en la comunidad pese a que tienen su domicilio en otra. Más del sesenta por ciento de ellos son andaluces, según los datos facilitados por la Consejería de Educación y Empleo. Y dentro de ellos son mayoría los sevillanos, que superan el centenar. Las otras dos provincias andaluzas que lindan con la de Badajoz aportan cifras similares: 69 Córdoba y 59 Huelva. Por municipios, destacan los 15 menores residentes en Guadalcanal (Sevilla), a 25 kilómetros de Llerena, los seis de Pozoblanco y de Peñarroya-Pueblonuevo (ambos en la provincia de Córdoba) o los cinco de Belalcázar (también cordobesa).

Por una cuestión geográfica, los municipios extremeños con más alumnado de otras comunidades autónomas son los que están en el sur de la provincia de Badajoz. En concreto, destacan Zafra (49 matriculados) y Villafranca (34).

En Cáceres, quien suministra escolares es sobre todo Salamanca, que aporta a los centros de la provincia un total de 54 estudiantes. En menor medida lo hacen también Ávila (33 matriculados) y Toledo (19). Destaca Béjar, con ocho (cinco en Cáceres y tres en Plasencia). También hay jóvenes de la provincia de Ciudad Real -destacan las localidades de Almadén o Agudo- en varias poblaciones pacenses, como Herrera del Duque, Siruela o Cabeza del Buey.

La Consejería de Educación explica que la razón más habitual para explicar que un joven estudie en un colegio que no es de su región es la proximidad geográfica. Y recuerda que el baremo que se tiene en cuenta a la hora de admitir matrículas es precisamente esta cercanía. Por contra, ser residente en la propia comunidad autónoma no es un requisito. También, no obstante, advierte que es posible que entre la variada casuística, habrá alumnos que sean hijos de padres separados y hayan puesto como domicilio el de un progenitor que vive fuera de Extremadura.