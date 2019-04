Las aulas han perdido 6.000 alumnos en los últimos cuatro cursos Escolares en el colegio Octavio Augusto de Mérida. / Brígido Educación cuantifica en 15.794 los puestos escolares en infantil de 3 años, 979 menos que el curso anterior y avanza que crecerá de nuevo la plantilla de maestros y profesores CELESTINO J. VINAGRE Miércoles, 3 abril 2019, 14:07

El acusado descenso de la natalidad en Extremadura tiene un efecto evidente en los colegios e institutos de la región. Cada vez hay menos alumnos escolarizados en las aulas extremeñas. 6.000 menos en los últimos cuatro años, apunta la Consejería de Educación y Empleo, en el día en el que se abre oficialmente el procedimiento de admisión de alumnado para el próximo curso 2019-2020. Hasta el 26 de este mes de abril los padres tienen de plazo para inscribir a sus hijos en el centro deseado. El 19 de junio será el día en el que se publicará el listado definitivo de admitidos y no admitidos, según el calendario previsto y publicado el 9 de enero en el Diario Oficial de Extremadura.

Los datos gruesos sobre la apertura del proceso de admisión de alumnos para el próximo curso se completan con, primero, la cifra de puestos escolares ofertados en Infantil de 3 años en Extremadura. Son 15.794, 9.325 en la provincia pacense y 5.794 en la cacereña. En este curso fueron 14.815. En segundo lugar, el total de nacidos para esas plazas ofertadas. Son 8.871 para el próximo curso, 29 menos que en el anterior. «Ha suficientes plazas en el conjunto de la comunidad autónoma pero si la demanda de plazas se concentra en unos centros es evidente que no habrá para todos en esos mismos centros», resume Rodríguez.

Respecto al dato de docentes en la educación no universitaria, la Consejería de Educación confirma que de nuevo volverá a crecer la plantilla de docentos en el próximo curso a pesar de la disminución de alumnado. En el curso vigente, por ejemplo, el dato es que hubo 274 docentes más que en el curso anterior con 739 alumnos menos en total. El número dos de Educación no cuantifica todavía cuántos maestros y profesores habrá el próximo curso porque aún no se han cerrado las plantillas funcionales de cada centro.

En todo caso, explica el crecimiento del número de docentes por un triple motivo. En primer lugar subraya que la Junta ha devuelto derechos a los docentes que habían perdido en la legislatura anterior, entre ellos la reducción de 20 a 18 horas lectivas y la disminución de dos horas de jornada para los docentes mayores de 55 años.

De otra parte, aclara Rodríguez, el Ejecutivo regional ha apostado por «la calidad de la educación, reduciendo las ratios por clase». Por último, Educación «apuesta claramente por la escuela rural». En este sentido el secretario general de Educación admite que «estamos manteniendo plantillas en pueblos con un número de alumnos más bajo».