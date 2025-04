La AUGC critica que el desfile de Mérida vacía unidades de la Guardia Civil

La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) ha considerado «de lo más rancio» el desfile y el acto central de su semana institucional del domingo ... en la avenida José Fernández López.

Se ha programado a mediodía y participará una representación de todas las unidades que forman la Guardia Civil. La Agrupación critica que tanto la preparación como el evento influye en la presencia de los agentes porque se está mermando la capacidad de las unidades estos días previos.

El mensaje enviado a algunas unidades de la Comandancia de Badajoz reza: «No se acepta decir que no se puede porque no tiene personal para realizarlo, es un servicio preferente». La Agrupación critica que se considere preferente un desfile y no la falta de agentes en pueblos, campos y carreteras.

La institución celebra esta semana en Mérida su semana institucional con izado de bandera oficial, exposiciones de fotos históricas y ponencias técnicas sobre las unidades especializadas. El programa se ha diseñado para que los vecinos conozcan mejor el funcionamiento y la labor que prestan en la sociedad.

El desfile del domingo se ha convertido en el evento más relevante por el volumen de participantes. La previsión es que pasen por la avenida José Fernández López agentes de todas las secciones con sus vehículos. La AUGC critica que se trata de una campaña de maquillaje porque se está preparando el evento y eso obliga a que algunas compañías con falta de personal se estén dedicando también a este desfile. Cree además la Agrupación que no se da una imagen real sobre el cuerpo en este tipo de exhibiciones.