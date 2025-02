Por audio o por teléfono

Estas serán las Navidades del audio, del audio de WhatsApp. En los últimos meses, hasta los 'boomers' más torpes hemos aprendido a usar esos audios. A mí me enseñó a manejarlos una 'millennial' y ya se sabe que los mayores, cuando aprendemos algo moderno, nos ... ponemos muy tontos porque creemos que usando esa novedad rejuvenecemos. Aprendí hace poco lo de las generaciones X, Y, Z, 'millennial' y 'boomer' y ahora lo suelto en los artículos en cuanto puedo como si cada vez que llamara Z o 'centennial' a un muchacho de 18 años me quitara yo otros 18 años de encima. Pues con los audios, igual.

Hace seis meses, era el típico torpe que grababa un audio y en cuanto me despistaba, relajaba el dedo y se cortaba el mensaje. Me enseñaron que subiendo el micrófono se quedaba quieto y desde entonces largo unos audiodiscursos de diez minutos que no sé si me los escucharán o los lanzarán directamente a la papelera cibernética. Mi caso no es único: he hecho proselitismo de la técnica del audio y tengo a las cuñadas todo el día hablando solas y desahogándose con el primer contacto que pillan. Yo, antes, le hablaba a la sartén o al cepillo de dientes cuando me enervaba. Ahora, si estoy quemado, abro WhatsApp y le suelto una chapa larga, convulsa y agitada a cualquier grupo de parientes.

Lo peor de todo esto es que ya no llamo por teléfono. ¿Para qué? Llamas a una amiga con la intención de contarle tu viaje del fin de semana y acabas escuchando su veraneo, que no te lo había contado todavía y ya tocaba. Con el audio no hay problema: se entera de tu viaje sí o sí y luego, si quiere, que te cuente su veraneo que ya veremos si lo escuchamos.

En las conversaciones delicadas, de parejas, de trabajo, de negocios y eso, el audio es una herramienta de suma utilidad porque controlas lo que dices. Cortas, borras, repites y revisas hasta que dices exactamente lo que quieres, sin dejar traslucir nada. En las conversaciones telefónicas, es todo más peligroso. Corres el peligro de irritarte, de emocionarte, de ablandarte y tu pareja se entera de cuánto la quieres, tu colega adivina que le vas a pedir que te cambie el día y el comprador de tus productos descubre que le puedes hacer una sustancial rebaja. En el audio, eso no pasa.

Además, no te quedas sin conversación. Adiós a la desazón de permanecer callado sin saber qué decir. Por teléfono, te llaman o llamas en momentos inoportunos y si te pillan o pillas mal, la conversación se tensa, las palabras no salen, las frases se malinterpretan... ¡Un desastre! El audio, sin embargo, lo envías cuando estás relajado y das una imagen de ti estupenda: simpático, cómplice, enrollado, ocurrente, dicharachero... Y dices todo lo que querías, como querías y exactamente lo que querías.

Otro inconveniente de la llamada de teléfono es que si no te lo cogen, te sientes molesto. Es así. Te darán mil explicaciones, pero lo cierto es que no te atendieron y eso fastidia. Pero el audio te lo 'cogen' siempre, tardarán más o menos, pero lo 'cogen'.

La cosa ha llegado a tanto, que llamar por teléfono se ha convertido casi en una falta de educación y si quieres ser correcto, has de avisar antes de que vas a llamar y preguntar si viene bien o molesta. Eso antes no pasaba, te llamaban y que fuera lo que tuviera que ser. Aquello tenía una ventaja: nos conocíamos mejor, todo resultaba más auténtico. Con los audios, se impone la artificiosidad, el buen rollo, ese mundo perfecto que estamos creando en las redes sociales, donde solo exponemos nuestras fotos fantásticas, nuestras experiencias increíbles, nuestros mensajes ideales.